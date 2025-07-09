助朋友收「保釋金」　男子詐騙罪成　加刑至囚38個月

案發時32歲的姓林本地男子，今日（7月9日）上午在區域法院被裁定兩項「串謀詐騙」罪名成立，被判處監禁38個月。



案情顯示，不法份子於2023年11月7日致電一名長者，訛稱其家人因干犯刑事案件而被警方拘捕，並要求受害人提交9萬元保釋金。受害人按照指示將現金交予被捕人，惟其後聯絡家人後發現自己受騙，於是報案。

警方經調查後，同日以涉嫌「詐騙」拘捕該名被捕人，他承認協助朋友接收保釋金。

警方徵詢律政司意見後，起訴該名被捕人兩項「串謀詐騙」罪。案件今日在區域法院判刑；針對近年涉及「詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」罪）案的上升趨勢，警方向法庭以《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，以增加阻嚇力。經審視後，法庭批准加重刑期百分之25，被告最後被判監禁38個月。

警方呼籲市民收到陌生人電話時，如果對方自稱為親友並利用不同藉口索取金錢，應保持警覺並立即向家人核實。如電話內容涉及保釋金，應致電警署核實。

警方重申執法部門不會要求市民繳交保證金或保釋金，亦不會要求市民到郵局及街頭等公眾地方提交金錢。市民應該多加留意及關心家中長者，與他們分享有關詐騙的最新資訊，加強他們的防騙意識。 市民如果懷疑遇到騙案，應致電「防騙易18222」熱線查詢或致電999報案。

警方又呼籲市民不要因一時貪念或抱有「搵快錢」的心態，協助騙徒收取贓款。是次案例已向社會發出清晰警告，此等協助騙徒的行為有機會招致嚴重的法律後果，市民切勿以身試法。

最後，警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。