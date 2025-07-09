海關荃灣工廈搗「白牌煙」倉庫　檢$520萬貨拘27歲管倉男

海關由前日（7日）起，展開代號為「迅雷」的全港執法行動，打擊電話訂購私煙活動，包括用於電購私煙活動的儲存倉庫、私煙零售黑點及街頭販賣私煙的活動。人員昨日（8日）在荃灣一工廈，搗破一個懷疑未完稅「白牌煙」儲存倉庫，檢獲約115萬支懷疑「白牌煙」，估計市值約520萬元，應課稅值約380萬元，並拘捕一名男子。



海關於荃灣一工廈內搗破「白牌煙」倉庫，檢獲115萬支私煙，市值520萬元，並拘捕一名男子。

昨日下午，海關根據風險評估及情報分析，在荃灣一帶進行反私煙行動期間，於一工業大廈內截查一名可疑男子。經搜查後，人員於該男子的手推車上，發現約1.5萬支懷疑未完稅香煙，隨即拘捕該男子。其後，關員押解該男子到工廈內兩個單位進行搜查，再檢獲約113萬支懷疑未完稅香煙。據了解，該倉庫面積約100呎。

被捕男子27歲，報稱售貨員，負責管理儲存倉庫。案件仍在調查中，被捕人將會被保釋候查。

海關於荃灣一工廈內搗破「白牌煙」倉庫，檢獲115萬支私煙，市值520萬元，並拘捕一名男子。

海關稱，是次行動中檢獲的懷疑私煙全部均為「白牌煙」。經初步調查，有理由相信該批懷疑私煙是用作供應電話訂購市場，以及供應荃灣和葵青區的居民。海關會繼續追查私煙來源，不排除會有更多人被捕。行動仍在繼續，暑假將至，海關會根據風險評估及情報分析，從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關於荃灣一工廈內搗破「白牌煙」倉庫，檢獲115萬支私煙，市值520萬元，並拘捕一名男子。

海關亦呼籲年輕人，特別是學生，切勿以身試法參與私煙活動或派發傳單，以免留下案底影響前途。海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑私煙活動。