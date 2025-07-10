暴雨│快運抵港航班嘗試降落未果轉降澳門　日本來港貨機備降台北

香港天文台於昨日（周三/9日）晚上11時45分，發出紅色暴雨警告信號，即表示香港廣泛地區已錄得、或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。



由於相當雲帶覆蓋甚廣，同時影響珠江口一帶機場。昨晚較早時深圳機場下起大雨，多班航機須轉至其他機場降落。隨著雲雨帶南移，昨晚11時許、當時香港天文台仍發出黃色暴雨期間，香港國際機場已刮起狂風暴雨。



UO515航班嘗試在香港降落不果，後轉降至澳門。(圖片來源：Flightradar24.com)

暴雨期間，一架由菲律賓馬尼拉返港，擬於昨晚11時35分抵達香港國際機場的香港快運UO515航班，於狂風暴雨下在香港機場25R跑道嘗試降落，惟未能成功須復飛，機師立即決定轉降至澳門國際機場；然而，由於澳門天氣亦不穩，航機到達澳門機場16號道時，亦要復飛一次，並於澳門以南海面調頭，再以反方向的34跑道成功降落。當抵達澳門時已為今日（周四/10日）凌晨零時01分。該航班由空中巴士A321-200型客機執飛，編號為B-LEB。

KZ203貨運航班須備降台北。(圖片來源：Flightradar24.com)

此外，一架由日本東京成田機場擬飛往香港的日本貨物航空（NCA）KZ203航班，亦由於香港天氣惡劣，當該架747-8F型貨機飛越台灣後，至高雄對開上空調頭，繼而轉往就近的台北備降。航機於今日凌晨零時09分，於台北桃園國際機場安全著陸。