海關檢冒牌安宫牛黃丸及雙飛人等　值$110萬　拉5名董事職員

海關突擊搜查港九新界4間店舖，檢獲近千件冒牌藥物及中成藥，包括熱賣的安宮牛黃丸及雙飛人藥水，總值約110萬元，拘捕公司董事及店員共5人。海關指冒牌貨仿真度高，巿民要小心辨認以防受騙。



海關檢獲藥物及化妝品等共950件冒牌貨。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科調查主任何高節稱，海關早前接獲舉報，指有人在巿面銷售冒牌藥物及中成藥，經過調查及商標持有人協助下，海關昨日突擊搜查4間分別位於銅鑼灣、尖沙咀及上水的零售店舖，檢獲950件冒牌物品，包括藥物、中成藥、護膚品、化妝品及香水等。

同時，在衞生署人員協助下，海關亦在店內檢約3,900粒未獲衞生署發牌照或許可證而管有的受管制藥物，總值110萬元，拘捕4男1女（29至48歲），當中一人是公司董事，4人是店員。5名被捕人現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

藥物的說明書紙質，正貨是較柔軟紙張、字體清晰；冒牌貨做的，是普通影印本紙張，字體較模糊。（黃偉民攝）

鐵罐的防偽標籤、有效日期和批次號碼，正貨和冒牌貨均有分別。（黃偉民攝）

今次檢獲的藥物及中成藥仿真度高，巿民一般難辨真偽。不過歹徒為減低成本，部份防偽特徵處理比較粗糙。例如藥物的說明書紙質，正貨是較柔軟紙張、字體清晰；冒牌貨做的，是普通影印本紙張，字體較模糊。另外，樽底的紋路亦有不同，正貨是較順滑，冒牌貨則「鞋手」和粗糙。

至於冒牌中成藥方面，正貨的鐵罐防偽標籤，顏色鮮明、水印清晰；冒牌貨則較深色、水印模糊。鐵罐底的有限日期和批次號碼印刷有所不同，正貨是工整和字體較細，冒牌貨的排列則不整齊和較大字體。

何高節續指，由於部份產品直接服用或塗抹於皮膚上，品質成疑的產品對消費者健康會構成直接及嚴重威脅，海關稍後將涉案物品送往政府化驗所，再進一步檢查，確定產品會否含有對人體有害的物質。

海關檢獲近1000件冒牌貨。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科調查主任何高節。（黃偉民攝）

海關將繼續致力打擊售賣冒牌貨品，並與商標持有人保持聯繫，保障消費者權益，以免購買劣質冒牌貨品。海關亦提醒消費者光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，亦提醒商戶於採購物品時應小心謹慎。

售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年；而根據藥劑業及毒藥條例，任何人士未有按照條文規定，管有毒藥表第1部的任何藥物，即屬違法。最高可被判罰10萬，監禁兩年。市民可致電海關熱線1828080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌貨。