荷蘭海運抵港二手貨車引擎藏毒　海關檢$3600萬K仔拘兩男

海關偵破一宗大型海運貨物販毒案，從一個荷蘭海運入口的拼裝貨櫃中，搜出一個二手貨車引擎，佈滿拆除並重新裝嵌的痕跡，及後檢獲80公斤氯胺酮，市值3600萬元。海關其後進行監控遞送行動，拘捕兩男，分別為32歲司機及45歲物流倉負責人。



海關相信，販毒集團利用空殼公司作掩飾，透過多重物流倉庫將貨物暫存，在幕後操控物流。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。



貨櫃內有15批不同類別的貨物，其中一個報稱入口貨車引擎。（陳浩然攝）

入口二手殘舊引擎惹懷疑 佈滿拆除及重新裝嵌痕跡

今年5月6日，港口及海域科的同事透過情報分析，鎖定一個從荷蘭入口的海運拼裝貨櫃。 根據資料顯示，貨櫃內有15批不同類別的貨物，其中一個報稱入口貨車引擎。根據風險評估，海關決定扣留該批貨物，並在元朗新田物流倉檢驗貨櫃。

人員打開貨櫃後，在櫃頭位置發現貨車引擎，貨物經多層包裝膠膜包裹。人員拆除膠膜後，發現貨車引擎外觀比較殘舊，海關隨即進行深入詳細檢查，透過X光檢查，在引擎的底部發現一個可疑影像。人員亦發現引擎不同部位，均有拆除並重新裝嵌的痕跡。綜合以上觀察，海關對於入口一個二手引擎產生高度懷疑。

而且汽車引擎體積龐大，有一定重量，加上有很多狹小緊閉的隔塞，增加海關人員檢查的難度。海關透過內窺顯示儀，俗稱「蛇鏡」，發現引擎很多隔塞內，藏有可疑物品。海關人員隨即拆解部分引擎，並檢獲多包用多層透明膠袋包裝的可疑白色晶體。

海關透過X光檢查，在引擎的底部發現一個可疑影像。（陳浩然攝）

海關檢3,600萬K仔 拘捕兩人分別為司機及物流倉負責人

港口及海域科署理高級督察阮嘉賀表示，海關隨即對有關白色晶體，進行了拉曼光譜分析及快速毒品測試。結果顯示，樣本對氯胺酮呈陽性反應（俗稱「K仔」）。 最終，海關在引擎內部，檢獲了80公斤的懷疑氯胺酮， 估計市值約3,600萬港元。

案件隨即交由海關毒品調查科接手，進行監控遞送行動。5月15日，一名男子進入元朗新田的一個物流倉，提取該批貨物後，裝上貨車然後駛離。及後，男子然後將該批貨物，轉運到新田另一個物流倉， 卸貨後便由物流倉人員接手，然後離開。海關人員見時機成熟後，將兩人拘捕。

其中一名被捕人為一名32歲男貨車司機，他根據公司指示，提取及運送該票貨物。另一名被捕男子為45歲物流倉負責人，他則是受到收貨人的委託，去暫託有關貨物。兩人暫獲准保釋。

港口及海域科署理高級督察阮嘉賀（左）及海關毒品調查科調查主任梁錦榮（右）交代案件。（陳浩然攝）

販毒集團設空殻公司 全程沒現身 幕後操控物流販毒

海關人員進行了深入調查，發現收貨人的公司報稱為貿易公司，但翻查近年的貿易紀錄， 揭發沒有實質的業務往來，而公司董事為一名非本地男子。 案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。海關相信，已成功從源頭堵截毒品流入市面。

海關毒品調查科調查主任梁錦榮指，案中，不法份子企圖利用引擎龐大的體積及複雜的內部結構，收藏該批氯胺酮，企圖增加 海關人員檢查貨物時的難度，從而逃避海關偵查。惟海關透過仔細的觀察分析，加上先進儀器的幫助，最終仍能成功搜出這些毒品。 而販毒集團利用多重物流倉將貨物暫存，並利用空殼公司作掩飾，做法相當狡猾。罪犯他希望不需要現身，在背後操控物流，利用本地物流運輸鏈，一層一層進行販毒活動。

海關在引擎內部，檢獲了80公斤的懷疑氯胺酮， 估計市值約3,600萬港元。（陳浩然攝）

海關呼籲，物流界及運輸界的從業員，若遇到新客戶，應提高警覺。尤其若客戶僅透過電郵或即時通訊軟進行聯絡，應加倍留神，以提防被販毒集團利用。海關建議，物流業界應盡可能要求，新客戶提供更多的資料，例如公司登記檔案及一些貨物有關的檔案，例如發票或裝箱單等，以作記錄或參考，減低被販毒集團利用的風險。

海關會繼續加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。