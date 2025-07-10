朗屏站躁漢與女子碰撞爭執　爆粗兼「撻朵」　警反黑組拘29歲男

昨日（9日）網上瘋傳一段約11秒長的短片，可見港鐵朗屏站內，有一名黑衫躁漢懷疑不滿被撞到，爆粗狂罵列車上的乘客兼公然「撻朵」：「踢X到我唔講對唔住，我新義安呀！X你老X！」一名途人試圖勸阻，亦反被躁漢爆粗狂鬧。最後片中傳出一把女聲指「都講咗唔好意思啦，真係癡X線！」



警方今日（10日）回覆《香港01》查詢時指，昨日接獲報案，指一名男子中午時份在港鐵朗屏站內，懷疑與一名女乘客因身體碰撞發生爭執，其間該名男子曾自稱為三合會成員。元朗警區反三合會行動組接手進一步調查後，今午於元朗區拘捕一名29歲男子，涉嫌「自稱三合會社團的成員」，他現正被扣留調查。



警方呼籲，任何人如有該案件的資料提供，請致電3661-4650與元朗警區反三合會行動組第一隊調查人員聯絡。

港鐵朗屏站一名黑衫男疑不滿被撞到，爆粗兼撻朵高呼「我新義安呀！」。（threads／mirrorandwere 影片截圖）

據早前在Threads的帖文指，7月9日中午約12時13分，一名女子下車時不小心撞到黑衫男，並已即時講了「唔好意思」；惟黑衫男轉身大力推撞其膊頭。片主指，當刻已即時拿起手機拍攝，詎料黑衫男下車後，仍回頭繼續鬧，並自稱黑社會成員。

片主亦向《香港01》透露，當時女子嘗試下車，但卻被黑衫男推回車廂內，她被爆粗大罵後不敢再下車。片主曾想將片段傳給女子供她報案之用，但對方就表示趕時間，又稱該男子「痴線」而沒有報警。最後片主透過電子報案，交給警方處理。

港鐵朗屏站一名黑衫男疑不滿被女子撞到，其後爆粗兼撻朵，高呼「我新義安呀！」。後方另一名男子嘗試勸阻。（threads／mirrorandwere 影片截圖）

黑衫男被勸阻後，再轉身爆粗破口大罵。（threads／mirrorandwere 影片截圖）