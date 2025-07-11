兩長者收「假公安」電話被呃$51萬　警查「銳眼」拘20歲女

警方偵破兩宗長者遇\電騙案。兩名長者（年齡69及75歲）分別收到懷疑騙徒來電，冒充公安人員，聲稱他涉及內地罪案，並需繳付「保釋金」，及後騙徒於受害人的住所附近向受害人收取現金。兩人分別損失31萬及20萬元。



警方翻查「銳眼計劃」的天眼，鎖定一名騙徒，7月9日採取行動，拘捕一名20歲本地女子。她被暫控「串謀詐騙」罪，今天（11日）在西九龍裁判法院提堂。案件仍在調查中，警方正追查犯罪集團的其他成員。



女子被暫控「串謀詐騙」罪，今天（11日）在西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

警方7月上旬接獲報案，指一名75歲受害人收到懷疑騙徒來電，冒充公安人員，聲稱他涉及內地罪案，並需繳付「保釋金」。及後騙徒於受害人的住所附近向受害人收取20萬元。事後受害人懷疑受騙遂報案。

旺角警區刑事調查隊第8隊接手調查，經深入調查及翻查大量閉路電視片段，包括警方「銳眼計劃」下安裝的閉路電視，人員成功鎖定一名騙徒的身份，並於7月9日採取行動，拘捕一名20歲本地女子。

經進一步調查後，警方發現被捕女子於6月下旬，曾以同樣手法，在沙田區騙取另一名69歲受害人約31萬元。警方展開行動，以「串謀詐騙」罪暫控被捕人，被捕人今天（11日）在西九龍裁判法院提堂。案件仍在調查中，警方正追查犯罪集團的其他成員。

警方十分關注假冒官員公安騙案，並一直採取積極的執法行動打擊相關騙案。警方留意到，案中損失的金錢是受害人的積蓄，本應用作退休生活開支。犯罪集團騙取長者大量金錢，手法極之卑劣。警方亦留意到犯罪集團會以金錢利誘，招攬青年人成為前線成員，為達到目的，不惜犧牲青年人的前途。

警方呼籲市民，特別是長者，切勿輕信可疑來電。如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。警方亦呼籲年青人，切勿因搵快錢或受朋輩影響，或誤信他人以為自己在執行特別任務，而參與犯罪活動。