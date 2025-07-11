筲箕灣車禍｜新燈位半月現致命意外惹議　區議員指接居民反映加設

筲箕灣愛禮街與愛賢街交界今午（11日）發生奪命車禍，73歲單車翁遭泥頭車輾過，當場死亡；泥頭車61歲男司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。



案發現場燈位剛在6月下旬啟用，僅約半個月即發生致命意外，有街坊感到憂慮，認為新燈位令過馬路變得危險複雜，且更接近彎位，司機可反應的時間縮短，「我就覺得比以前危險喇‥‥‥唔起好過起」。區議員則指數年前已接獲居民反映加裝燈位，強調個別意外與燈位沒有關係，呼籲街坊毋須擔憂，「我諗唔會關燈事，任何情況都有機會發生車禍。」



警方為死者遺體蓋上帳篷；旁邊單車毀爛變形。（陳浩然攝）

街坊鄭先生表示，以他作為行人和駕駛者的經驗，舊行人過路處位置距離路口位較遠，若有行人或單車騎士經過，司機可以較早察覺，「睇到仲有距離吖嘛」；惟新設燈位移近轉彎位，因此司機可作出反應的時間縮短，「我就覺得比以前危險喇」。

鄭先生續稱，過往未加設交通燈時，行人與司機會互相忍讓，「你讓下我，我讓下你就過吖嘛」。現時等候過路要「等好耐㗎」，不論行人或司機均會變得心急，一見到燈號轉為綠燈，「我等咗咁耐，我仲唔去呀？」；即使沒有其他車輛或行人，要過路或駛經燈位，也要花時間等候轉燈，反而令路面情況變得複雜，過馬路也更麻煩。

街坊鄭先生認為，新增設交通燈位後，在愛禮街和愛賢街一帶路面情況變得複雜，過馬路變得更麻煩。（陳浩然攝）

附近居民楊小姐則稱，現場一帶平日交通流量不算太大，「唔係咁密車」；事發的交通燈位新加設不久，「一整個燈位就會出事，都唔知點解，平時揸車都無事」。

附近居民楊小姐表示，事發現場一帶平日交通流量不算太大。（陳浩然攝）

東區區議員郭詠健表示，案發現場為愛勤道、愛禮街及愛賢街3條街的交界，「以前冇任何交通設施」。由於愛勤道轉至上址的時間頗急，且鄰近學校，曾有學生發生意外，故數年前已接獲居民建議，與運輸署商討後認為合適，決定在上址現場加設3組新燈位作「緩衝」，並於今年6月23至24日正式啟用，運輸署事後亦有派員監察燈位的運作情況。

郭詠健強調，個別意外與燈位沒有關係，實際車禍原因仍須待警方調查，「我諗唔會關燈事，任何情況都有機會發生車禍。」他呼籲街坊毋須擔憂，所有交通設施均是保障道路使用者的安全，只要時刻留意路面情況，遵守交通規則，便可避免意外發生。

東區區議員郭詠健表示，愛勤道、愛禮街及愛賢街交界的3組交通燈位，於今年6月23至24日正式啟用，強調個別意外與燈位沒有關係，實際車禍原因仍須待警方調查。（郭詠健YouTube片段截圖）

對比Google街景圖片和《香港01》記者拍攝今日車禍後現場的照片，愛禮街近愛賢街原本設有一個沒有交通燈的行人過路處；新加設附有交通燈號的行人路路處，則向愛賢街方向移前數米，相對以往較貼近轉彎位。

車禍發生在今午（11日）約4時39分，一輛泥頭車沿愛賢街左轉入愛禮街時，撞到及輾過一名駛往相同方向的單車漢。73歲姓黃傷者頭部重創昏迷，救護員趕抵證實他當場死亡。61歲姓馮泥頭車男司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。

▼筲箕灣愛禮街與愛賢街交界奪命車禍▼

