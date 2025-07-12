有片｜慈雲山兩男搭「霸王的」去中環拒付$188　司機追數反被推跌

一名的士司機昨日（11日）晚上在慈雲山接載兩名乘客往中環，但抵達目的地後，對方拒付188元車資，匆匆離去。的士司機不忿落車追截，但被其中一人推倒在地。最後兩人逃去無蹤，司機報警求助。



的士司機許生先在慈雲山接載兩名男子到中環。（許先生提供片段截圖）

的士司機許先生向《香港01》報料指，昨日（11日）晚上11時45分他透過「滴滴出行」平台接到一張由慈雲山往中環雲咸街的訂單。他先在慈雲山接載一名身穿白衫的男子，隨後按對方指示到鳳德邨接載另一名穿黑衫的男子，然後出發往中環。

許先生續指，「滴滴出行」應用程式需要乘客手動確認付款，所以駕車途中已提醒乘客要支付車資。然而，白衫男指稱，此車程是由其母親召喚，有優惠券可享折扣，故需等待母親方可付款，並指自己已要求母親付費。而許先生在途中不時重申尚未收到款項：「仲未㩒（付款）啊你媽咪！」白衫男推說：「唔好催啦司機。」

許先生至今仍未收到188元車資。（許先生提供圖片）

當的士將抵達目的地仍未收到車資，許向二人說：「到架喇，但仲未收到。」白衫男說：「我叫咗啦，咁佢要㩒到先得架。」未幾黑衫男率先下車離開，白衫男留在車廂內打電話，隨後竟說：「無人聽，我幫你唔到。」並落車離開。

許先生即時下車阻止，雙方發生拉扯。許指對方比他高一個頭，最終被推倒在地，逃去無蹤。他膝蓋擦傷，報警求助。

許先生指，事後已向「滴滴出行」平台反映事件，但客服僅表示會聯絡乘客要求付款，並稱已將事件交予相關部門跟進，惟許至今仍未收到188元車資。

許先生被白衫男推倒在地，膝蓋擦傷。（許先生提供圖片）

警方指，今日（12日）凌晨零時23分接報一名許姓的士司機報案，指駕車接載兩名男乘客，但乘客沒有付款，雙方因而爭執。警方到場時兩乘客已離開，而的士司機腳部受傷。