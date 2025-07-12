有片｜消防「細搶」行龍翔道　跣胎失控變飄移　180度旋轉撼水馬

今日（12日）龍翔道發生驚險意外。網上有車cam流傳，一輛消防「細搶救車」往黃大仙方向下坡方向行駛，駛至龍翔道遊樂場對開一個彎位，懷疑因天雨路滑，車輛失控跣胎，先是左搖右擺蛇行，跨過兩條行車線，猶如「飄移」。後方車輛連忙急煞，沒有撞上。



消防車餘勢未止，在馬路上180度原地「打白鴿轉」，最終車頭倒轉，車尾鏟向路邊水馬後，終在水馬圍封的行車線上停下。幸意外中，無人受傷。網民指場面驚險，「無翻（ 反）車都算係救到」 ，「趕救人而不能自救」。亦有人表示，意外路段為交通黑點，經常發生車禍。



▼車cam片段截圖▼

一輛消防「細搶救車」往黃大仙方向下斜。（Facebook 車cam L（香港群組）Leo Tse 片段截圖）

有網民笑言消防車猶如「頭搖又尾擺，飄移境界」，懷疑是否「趕住救人」才釀成車禍發生。亦有人表示，意外中車輛沒有翻側，「表演流（溜）冰！好技術，冇炒車」，屬好運。亦有網民指，意外路段為交通黑點，經常發生車禍，「呢個位炒過好多車，尤其係濕地」，希望有關部門修葺道路「鋪路」改善。

警方表示，於今日（12日）下午2時38分接獲報案，指龍翔道往觀塘方向，近獅子山隧道公路，一輛消防車失控撞水馬，幸事件中無人受傷。運輸署表示，因交通意外，龍翔道(往觀塘方向)近龍翔道遊樂場的慢線現已封閉。現時上址交通繁忙。

▼另一角度車cam片段截圖▼