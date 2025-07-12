港漂生夥同黨假冒官員　2男涉7案呃千萬被捕　有受害人抬巨款交錢

警方新界南總區刑事部於昨日（11日）展開打擊假冒官員電話騙案行動，以「以欺騙手段取得財產罪」罪拘捕2名男子，年齡分別為19及25歲，報稱為內地來港大學生及侍應，亦正通緝一名涉案男子。警方調查發現，3男牽涉至少7宗案件，受害人年齡介乎17至71歲，涉案損失金額達港幣1,000萬元。單一損失最多的案件中，53歲婦人在數日內，被騙去自己及家人積蓄，金額為460萬元。據知，被捕人士透過社交媒體被招募，每單收到的報酬僅一千幾百元。



警方新界南總區刑事部於昨日（11日）展開打擊假冒官員電話騙案行動，以「以欺騙手段取得財產罪」罪拘捕2名男子，年齡分別為19及25歲。圖為警方檢獲的證物。(林子明攝)

新界南總區刑事部警司李木易表示，警方透過翻查大量閉路電視及情報主導，鎖定3名男子，一起參與7宗案件。昨日，人員成功鎖定一名男子，在葵涌區會見1名懷疑受騙的女子，當男子取出文件時，立即上前將他拘捕。調查發現，女事主為25歲大學生，當時正準備與男子簽署保密協議，警方成功阻止騙案發生，避免更多受害人蒙受損失，並在男子身上搜出偽造保密令。至今日（12日），警方再拘捕一名19歲男子，並正通緝其餘涉案男子。

李木易指，這些案件的行騙手法與以往手法大同小異，「換湯不換藥」。受害人接獲陌生來電，騙徒利用以預錄語音系統，再轉至真人通話。騙徒自稱是內地執法機關，訛稱事主的個人資料被盜用，並牽涉內地嚴重的詐騙案件。騙徒之後要求受害人配合調查，過程中為增加可信性，會以案件保密為由，威脅受害人不得向任何人透露，否則會即時派人來港拘捕或凍結其資產。

警方指，騙徒利用受害人對法律程序陌生，偽造刑事拘捕令或保密令，增加可信度，進一步施壓並欺騙受害人。（林子明攝）

騙徒亦利用受害人對法律程序陌生，偽造刑事拘捕令或保密令，增加可信度，進一步施壓並欺騙受害人。然後騙徒會安排同夥約受害人到不同酒店見面，聲稱進行調查，接見時騙徒穿著整齊，冒充執法人員，向受害人收錢作資產審查，聲稱審查後會歸還。有受害人會抬巨額金錢交予騙徒；騙徒甚至會稱提交的金錢不夠，親自陪同受害人到銀行提款或轉帳至指定戶口。受害人被長時間心理操控，因恐懼而配合要求，損失巨額金錢，當受害人再無力交錢後，騙徒便會消聲匿跡。

警方不排除有更多人受害，李木易呼籲，任何人如有案件資料提供，可聯絡新界南總區重案組1C隊，電話是3661 1530。

新界南總區刑事部警司李木易（左）及新界南總區防止罪案辦公室總督察曹世樑交代案情及防騙資訊。（梁偉權攝）

新界南總區防止罪案辦公室總督察曹世樑表示，學生參與犯罪情況令人擔憂。踏入暑假，青少年找暑期工，容易誤交損友或者因貪圖揾快錢，而被犯罪集團利用，從事非法活動，斷送大好前程。警方強調，不論任何程度的參與，「犯法就係犯法」，必須要承擔法律責任。針對區內大專學生的宣傳教育工作，新界南總區防止罪案辦公室積極和區內大專院校合作，向新生提供防騙教育講座及展示防騙宣傳品。

警方呼籲市民，如有任何懷疑上當受騙，可以致電香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線。警方強調，執法機關絕對不會通過電話要求轉賬或索取個人資料，緊記防騙三式，「不接聽、不輕信、不過數」，切勿輕易透露個人資料或轉賬。

根據香港法例，「以欺騙手段取得財產罪」及「串謀詐騙」為非常嚴重罪行，一經定罪，最高可判監14年。由於案件盛行及相關案情嚴重，警方會就此類型案件，徵詢律政司意見向法庭申請加重刑罰。