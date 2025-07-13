青馬大橋炮彈飛車｜分岔口屢生意外　98年私家車飛墮橋底釀3死2傷

青嶼幹綫青馬大橋今日（13日）發生驚險交通意外，一輛平治私家車駛近青衣西北交匯處一個分岔口時失事，「炮彈飛車」20米再反車四輪朝天，擱於分岔口路壆上，險些墮橋。《香港01》翻查資料顯示，青馬大橋同一位置屢生意外，1998年更發生致命車禍。一輛私家車懷疑超速駕駛，失控剷上分岔口路壆再飛墮20米下的橋底，車內5名青年男女中，有3人不治，2人受重傷。



青嶼幹綫發生驚險交通意外。今日（13日）上午8時42分，一輛私家車沿青嶼幹綫往青衣方向行駛，當駛近青衣西北交匯處一個分岔口時失事，反車四輛朝天，擱於分岔口路壆上，險些墮橋。（Barry Kwong）

1998年12月10日，清晨6時25分，一輛私家車沿青馬大橋往元朗方向，疑以超過200公里的時速，在時速限制80公里的路段上行駛，結果車輛失控剷上分岔口路壆，整輛車騰空翻滾約30米，連撞兩個架空路牌，再飛墜20米下的橋底冒煙起火，車輛淪為廢鐵。車內共5人，其中3人被拋出車外。意外最終導致3人死亡，2人重傷（14歲至23歲）。

今年5月27日同樣發生驚險意外，幸無釀重大傷亡。下午近4時半，一輛白色私家車沿青嶼幹線青馬大橋路段，往屯門方向行駛。駛近青衣行政大樓對開時，車輛原本直駛向貨櫃碼頭方向，惟途至分岔支路突然高速向左切線，剷向中間的分岔石壆，登時如「跳台」般全車彈起，炮彈式飛墮支路左方往屯門、元朗方向的行車線，然後在路面翻滾數圈。意外中，1男1女受輕傷，均拒絕送院。

涉事私家車撞向石壆，全車「炒起」騰空。（fb交通意外求片區）