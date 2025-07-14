荔景邨奪命火｜78歲獨居翁臥床亡　起火原因未明　消防續射水降溫

荔景邨和景樓今日（14日）凌晨發生奪命火警，釀成1死3傷。警方及消防處在記者會上表示，死者為一名78歲獨居老翁，被發現時在睡床上，明顯死亡。3人吸入濃煙不適，其中2人需要送院治理。由於火場雜物偏多，溫度仍高，消防繼續射水降溫。火警起因尚待調查，案件交由葵青分區重案組第一隊接手跟進。



涉事單位外牆薰黑。(馬耀文攝)

消防處助理消防區長王卓祺陳述案情，指今日5時04分，荔景邨和景樓一個住宅單位發生火警，消防處接獲多個火警報告。消防於接報後5分鐘到場，發現火勢從涉事單位有蔓延趨勢，於是將消防車停泊在策略性位置進行外圍滅火。

王表示，火場位於3樓一個住宅單位，面積為6米乘5米，單位雜物偏多。由於現場溫度較高，須用滅火喉降溫。根據初步調查，死者為一名78歲獨居男子，他被發現倒臥在單位內一個睡床，已無生命跡象。

今次行動共調派14輛消防車、6輛救護車、一共出動81名消防及救援人員，動用一隊煙帽隊及兩條滅火喉。目前火警調查隊正調查火警起因。至於死者是否涉及社工跟進個案仍有待調查。

警務署葵涌分區軍裝巡邏小隊第一隊指揮官黃千倖（右邊）、高級救護主任黎康強（中）、消防處助理消防區長王卓祺（左）陳述案情。（蘇樂瑤攝）

高級救護主任黎康強表示，行動中出動4輛救護車、1輛輔助醫療裝備車、1輛快速應變急救車，並於涉事樓層救出1男2女，均吸入濃煙身體不適，其中1男1女送往瑪嘉烈醫院治理，另外1名女子於現場治療後拒絕送院。

警務處葵涌分區軍裝巡邏小隊第一隊指揮官黃千倖指出，警方協助疏散居民及封路，現封鎖3樓單位對出走廊位置，並與消防合作疏散301至311單位的居民。案件交由葵青分區重案組第一隊接手調查。

6樓住戶吳太表示，起床去廁所發現整間屋濃煙密佈，充斥難聞氣味，更伸手不見五指。（蘇樂瑤攝）

據報起火單位曾傳爆炸聲，現場所見，涉事單位以及樓上的外牆嚴重熏黑 。6樓住戶吳太表示，起床去廁所發現整間屋濃煙密佈，充斥難聞氣味，伸手不見五指，於是與丈夫立即離開單位，走到門口發現「好多煙冷巷好多煙，拿拿聲走落樓下。」在樓下見到住所外牆熏黑，感到憂心，稍後會尋求房屋署協助。

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火警中，有長者吸入濃煙不適，救護員在場為他們治理。(李家傑攝)

消防開喉射水灌救，可見單位事發時火光熊熊。(讀者提供圖片)