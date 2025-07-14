港幣5億債券再現！夫婦攜「50億」中環銀行欲開戶　職員報警拉人

今年4月，3名內地男女手持1999張「港幣5億元債券」到旺角一間銀行開戶口，最終3人被捕。今日（14日）再有同類案件發生，一對六旬本地夫婦，持同樣的天價「債券」前往中環滙豐銀行開戶口，驚動職員報警。



事發於今日中午12時35分，警方接獲中環皇后大道中29號滙豐銀行的職員報案，指一男一女在上址懷疑出示假鈔並要求開設銀行戶口。人員接報到場，在66歲姓蔡男子及62歲姓陳女子身上檢獲約10張印有「港幣5億元債券」字樣的虛假文書。

據了解，二人為夫婦關係，俱為退休人士，持香港身份證。經初步調查，他們涉嫌「行使虛假文書」被捕，現正被扣留調查。案件交由中區警區刑事調查隊第六隊跟進。

▼今年4月，亦有3內地男女持1999張「港幣5億元債券」到銀行開戶▼

部份圖片可見，債券發行日期為1995年1月1 日，聲稱由匯（滙）豐發行，「由香港行政公署、財政公署批准」；此外，債券為20年期。（網上圖片）

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今年4月22日上午11時15分，據報2男1女前往彌敦道617至623號一間銀行分行開戶口，期間卻展示一疊不常見、每張面值高達5億元的鈔票。職員懷疑有人使用偽鈔，報警求助。

警員趕抵調查後，在其中一名72歲涉案內地男身上，檢獲1999張面值均為5億元的懷疑假鈔，其後證實為印有「港幣五億元債券」字樣的虛假文書。他與同行另兩名分別姓盧（75歲）及姓李（65歲）內地男女，同涉「行使虛假文書」被捕，現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。