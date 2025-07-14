茶果嶺道土拓署監工猝逝｜死者原定與母親遊日　胞兄嘆：好突然

今早（14日）油塘茶果嶺道422號土木工程拓展署一個工程辨公室，一名陳（38歲）男工程監工在梯間暈倒，送院後證實不治。死者兄長向記者透露，指其胞弟平日身體正常，近期並沒有大病痛，他指事件「好突然」心情仍然沉重，又稱胞弟近日亦去旅行社辦手續，原定計劃與母親一同前往日本旅遊，詎料今日突然發生意外，從此天人永隔。



據了解，上址為土木工程拓展署一個室外辨公室位置，事發時男職員在樓梯位置墮地，其後昏迷。（翁鈺輝攝）

死者兄長陳生稱，他們一家三口同住屯門，父親早已離世，母親亦已經退休，兩兄弟為家中經濟支柱。他指胞弟獨身尚未結婚，在涉事地盤工作已經一大段時間，平日身體正常並沒有大病痛。陳生又表示，因為自己請不到假，所以胞弟原定與母親一同前往日本旅遊「平時（身體）都正正常常，尋日仲去旅行社搞去旅行啲嘢添。」

他續稱，胞弟為監工，平日乘搭巴士上班，因為住比較遠的關係，早在清晨6時已經出門，大約8點前已經回到公司。胞兄又指，目前尚未知道意外發生原因，亦不知意外是否因為中暑的關係，「好突然，佢平時都係咁返工。」他表示醫院的醫護人員曾搶救約半小時後，最終仍不治，他形容「好遺憾」。陳生續指，警方向他們稱透過閉路電視，看到胞弟上樓梯時突然暈倒。

據了解，上址為土木工程拓展署一個室外辨公室位置，事發時男職員在樓梯位置墮地，其後昏迷。（翁鈺輝攝）

土木工程拓展署回覆《香港01》查詢稱，今早，署方一名工程監工懷疑因身體不適，在位於茶果嶺的工地辦公室外的樓梯暈倒，送院搶救後不治。土木工程拓展署向死者家屬致以深切慰問，會為家屬提供適切協助，並會配合警方調查。

勞工處回覆表示，處方已知悉事件，並展開調查。

事發今（14日）早7時55分，警方接獲報案指油塘茶果嶺道422號一個工程辦公室，一名男子昏迷不醒。警方及救護車接報到場，將該名姓陳（38歲）男子送往聯合醫院搶救，其後證實不治。現場為土木工程拓展署一個工程辨公室，據報一名男職員在樓梯間陷入昏迷。警方正調查死者身體狀況，以及事件起因。