荔景邨奪命火｜單位嚴重熏黑　疑煙頭肇禍　鄰居指多雜物傳異味

荔景邨和景樓今日（14日）凌晨發生奪命火警，釀成1死3傷，78歲獨居翁被發現時在睡床上身亡。據了解，警方、消防及政府化驗所人員經調查後，初步相信起火原因為死者煙頭燒着雜物引致。



現場所見，單位嚴重焚毀，客廳地面放有雜物，另放有一張床。鄰居透露，身故的戶主為人孤僻，舉止怪異，且衣著邋遢，其家中堆放不少雜物，經常傳出異味。



起火單位位於3樓，走廊的天花板、電箱、水錶及電線等嚴重熏黑。單位鐵閘被警方拉上封條，屋內付之一炬，客廳放有床架、床褥，一地雜物。

同層鄰居指出，單位住有一名獨居男子，精神狀況有異，為人孤僻，對左鄰右里不瞅不睬。其個人及住處衞生均欠佳，會傳出異味。

荔景邨和景樓一單位起火，居於單位的老翁死亡，警方封鎖單位。從屋外可見，單位鐵閘及木門頂部、氣窗和屋外天花均嚴重熏黑。（香港01記者攝）

今日清晨5時04分，荔景邨和景樓一個住宅單位發生火警，消防處接獲多個火警報告。消防於接報後5分鐘到場，發現火勢從涉事單位有蔓延趨勢，於是將消防車停泊在策略性位置進行外圍滅火。

火場位於3樓一個住宅單位，面積為6米乘5米，單位雜物偏多。由於現場溫度較高，須用滅火喉降溫。根據初步調查，死者為一名78歲袁姓獨居男子，他被發現倒臥在單位內一個睡床，已無生命跡象。

救援人員在涉事樓層救出1男2女，均吸入濃煙身體不適，其中姓任（35歲）男子及姓陳（32歲）女子送往瑪嘉烈醫院治理，另外一名79歲女子於現場治療後拒絕送院。

涉事樓層一片熏黑，警員圍封現場調查。（蘇樂瑤攝）

涉事單位外牆熏黑。(馬耀文攝)

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火警中，有長者吸入濃煙不適，救護員在場為他們治理。(李家傑攝)

消防開喉射水灌救，可見單位事發時火光熊熊。(讀者提供圖片)