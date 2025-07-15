入境處拘8名「行街紙」外賣員黑工　另7人月收$3000借帳戶同被捕

入境處自6月下旬起，在油尖旺及中西區打擊外賣員黑工，拘捕15人，包括7名持「行街紙」的非華裔免遣返聲請人士及一名旅客，他們大多數以單車送外賣或「步兵」徒步形式，日薪500至600元不等。



另外，處方亦拘捕7名非華裔香港居民，他們涉出租有關外賣平台註冊帳號，再每月收取3,000元租金。處方督請有關平台加強核實外賣員身份。



入境處檢取送涉案單車及電動單車。（蘇樂瑤攝）

入境處近日留意到有非法勞工，透過租借其他人的外賣平台帳號送餐取酬。入境處特遣隊透過情報分析，鎖定了油尖旺及中西區，非法外賣員活躍的商業區，從6月下旬展開多次代號名為「光影」反非法勞工行動。

帳號持有人以每月3,000元的租戶口予黑工外賣員送餐賺錢。（蘇樂瑤攝）

行動中，入境處一共拘捕了15人。當中包括8名非法外賣員，當中1人為土耳其籍、1人為南非籍、1人為巴基斯坦籍、1人為印度籍及4人為孟加拉籍，年齡介乎25至55歲。當中7人持擔保書即俗稱「行街紙」的免遣返聲稱者，惟他們聲請均不獲確立，餘下一名非法外賣員則以旅客身份進入香港並逾期逗留。

另外，處方拘捕6男1女帳號持有人，全部均為非華裔香港居民，年齡介乎33至52歲。他們因「涉嫌協助及教唆非法勞工」從事外賣員的工作及「串謀詐騙」而被捕 。

入境處一共拘捕了15人。當中包括8名非法外賣員及7名帳號持有人。（入境處提供）

外賣員中，有6人使用單車送餐，其餘2人徒步送餐，當中7名非法外賣員已被落案起訴，餘下的案件仍在調查當中。 行動中，人員檢取了非法外賣員的擔保書、送外賣時使用的單車及電動單車、手提電話以及銀行月結單。

入境處特遣隊副指揮官梁梓聰表示，調查顯示，帳號持有人首先會在外賣平台註冊帳號，然後將帳號租借給非法外賣員使用，每月收取3,000元的租金。非法外賣員就會使用帳號接單，並送餐到客戶手中，外賣平台會將每日報酬轉帳給帳戶持有人的銀行戶口。帳戶持有人扣除租金後，會轉交給非法外賣員。非法外賣員每次送餐，可收取15至30元的報酬，日薪高達500至600元。

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處方會繼續調查及搜證，假如發現有人處理可公訴罪行的資金，或串謀以不誠實手段行騙牟利，處方會索取法律意見，不排除會以更嚴重的指控，追究涉案人士。處方遂指，外賣平台已加強核實外賣員身份的程式，包括設動態人臉識別，引入多重認證等，但仍然有不法之徒被處方發現及拘捕，證明平台仍有改善空間。處方會繼續和外賣平台溝通，要求加強核實的程式，杜絕非法外賣員使用其他人帳戶。

行動中，人員檢取了非法外賣員的擔保書、手提電話以及銀行月結單。（蘇樂瑤攝）

入境處提醒，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。而如果有人將外賣平台帳戶交給非法外賣員使用，亦等同協助及教唆非法外賣員從事僱傭工作，同樣要面臨刑責。處方會積極進行反非法勞工行動，包括聯同其他執法部門進行聯合行動。