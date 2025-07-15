尖東站男子成臉血嚇煞乘客「成身都好恐怖」　疑影相惹事端變互毆

網上流傳一名白衣男子在屯馬綫尖東站月台血流披面的照片，白色T恤胸前位置更疑似沾染血迹，狀甚恐怖，旁邊一名港鐵女職員帶同急救箱，為其傷口進行初步處理。上傳照片的網民留言指﹕「屯馬綫尖東站，發現有人打交，這個叔叔被打到流血，佢成身都係好恐怖，有冇人知道發生咩事？佢係咁提及個相機喎！」，又指「佢話俾人打咗三拳」。



事發於今日（14日）下午2時許，警方接報在尖東站有人發生爭執。人員到場調查後，截獲兩名男子，分別姓季（61歲）男子左眼受傷及姓陳（42歲）右臉痛，兩人曾動粗，均涉嫌在公眾地方打鬥被捕。其中一名傷者被送往伊利沙伯醫院治理。據了解，警方初步調查後，兩男在港鐵內因影相問題發生爭執，繼而打架，港鐵職員知悉後報警求助。油尖警區刑事調查隊接手跟進。

網上流傳一名白衣男子在屯馬綫尖東站月台血流披面的照片，白色T恤更疑似沾染血迹，狀甚恐怖。(chanroy_guitar@threads)

港鐵回覆《香港01》查詢表示，根據紀錄，今日下午2時許，有乘客於一列往屯門方向的屯馬綫列車上拉動緊急掣，表示車上有乘客爭執。車站職員在列車抵達尖東站後上車協助，並陪同相關乘客離開車廂作跟進。車站職員為兩名乘客治理傷口及召喚救護車，警方其後到場處理事件。

港鐵公司呼籲乘客互相禮讓，若乘客需要協助，可通知車站職員以便作出適切跟進。