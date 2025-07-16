佐敦文苑樓劏房變「武器庫」　警拘32歲男租客涉管有仿製槍械等罪

佐敦文苑街一個劏房單位驚變「武器庫」，警方檢獲大批長短BB彈槍、彈殼、氣樽、手銬及軍服等物品；經進一步調查後，油尖警區刑事調查隊同日（15日）於旺角區拘捕一名32歲姓潘本地男子，涉嫌「管有仿製槍械」及「管有適合作非法用途工具」，他現正被扣留調查。據悉，疑犯是單位的租客，惟已欠租一段時間。



警方昨日（15日）中午約12時接獲報案，指在文苑街文苑樓前座一單位，發現大批長短BB彈槍、彈殼及軍服等物品，人員接報到場，檢獲10支仿製槍械、6個彈匣、一副手扣及一些懷疑槍械配件，據知包括氣樽和氣槍裝飾，以及軍服。人員會將有關氣槍送往軍械法證科檢驗，以確認其是否符合相關規例，並由油尖警區刑事調查隊第五隊接手跟進。

經進一步調查後，人員其後於旺角區拘捕一名32歲姓潘本地男子，涉嫌「管有仿製槍械」及「管有適合作非法用途工具」，他現正被扣留調查。

人員在佐敦文苑樓一單位內檢獲10支仿製槍械及6個彈匣等。（梁偉權攝）

據了解，現場為文苑樓低層一個劏房單位，一對分別年約32歲和24歲的男女租客，在去年10月起租住單位，至去年12月及今年1月期間開始欠租。業主今日委託地產經紀聯同執達吏到場收樓時，在屋內發現槍彈，於是報警。

人員在佐敦文苑樓一單位內檢獲一批BB彈槍、彈殼等。（梁偉權攝）