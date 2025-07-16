警元朗大旗嶺村屋搗製毒工場　檢$330萬可卡因　拘22歲無業男

警方昨日（15日）進行反毒品行動，在元朗大旗嶺村搗破一個鐵皮屋製毒工場，檢獲1.3公斤懷疑霹靂可卡因、約2.3公斤懷疑可卡因，以及製毒及包裝工具，毒品總市值約330萬港元。



警方以「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪，拘捕一名22歲本地無業男子，並將起訴他相關罪名，案件將於粉嶺裁判法院提堂。



警方新界北總區反三合會行動組第二隊高級督察施俊行交代案件。（林振華攝）

新界北總區反三合會行動組人員，經深入調查和翻查大量閉路電視，懷疑有人在元朗大旗嶺村一個的鐵皮屋單位，建立製毒工場及毒品分銷中心。警方經過連日部署，見時機成熟， 昨日（15日）晚上進行反毒品行動，在目標單位外截查一名男子。

該名男子當時手持一個鐵罐，內藏兩包共重52克的懷疑霹靂可卡因。警員隨即將男子帶回目標單位搜查，再檢獲到2.3公斤懷疑可卡因、1.3公斤懷疑霹靂可卡因，以及製毒和包裝工具，包括電子爐、電子磅、梳打粉。行動中，檢獲的毒品市值約330萬元。

警方初步調查後，拘捕一名22歲無業男子。被捕人正被警方扣留調查，稍後會被暫控一項「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪，在粉嶺裁判法院提堂。

據悉，涉案製毒工場已營運一段時間，部分毒品已包裝準備分銷。警方新界北總區反三合會行動組第二隊高級督察施俊行表示，行動已成功阻止該批毒品，在暑假流入市面毒害年青人。

警方重申，販毒和製毒為嚴重罪行，一經定罪最高可判處終身監禁和罰款500萬元。根據法庭過往紀錄，按毒品類別和分量指引，販運3.6公斤可卡因，將被考慮判處20年以上監禁刑期，法庭亦會就案件的情節和性質考慮加刑。警方呼籲市民切勿以身試法，並提醒業主在出租單位時亦要小心提防，避免不法分子利用單位進行非法活動。