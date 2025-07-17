拼多多順豐分手｜男子中釣魚短訊轉賬再見面交信用卡　痛失$138萬

網購平台拼多多與香港順豐速遞，早前「分手」終止合作，釀成提貨災難；同時成為騙徒歛財之機。不法份子假冒速遞公司發送釣魚短訊，指快遞上門時無人應門或電話無人接聽，要求致電短訊附上的電話號碼。一名男子中伏，兩日損失逾138萬元。7月起，警方已接獲超過65宗釣魚騙案，損失逾500萬元，當中過半數與速遞公司有關。



一名男子誤墮假冒速遞公司發送釣魚短訊，兩日損失超過138萬港元。（facebook「CyberDefender 守網者」

警方在facebook專頁「CyberDefender 守網者」表示，日前有一名男子收到訊息後致電該號碼，對方稱包裹已損壞可作退款；其後一名自稱「工商銀行客服專員」聯絡事主，指示他前往一個虛假銀聯網頁內，輸入支付寶戶口資料，惟輸入後對方又稱戶口無效，再次要求他用銀行戶口轉賬，以作驗證。事主不虞有詐，分5次轉賬逾44萬港元至對方指定戶口。

騙徒貪得無厭，得手後仍稱未能驗證事主的戶口，竟兩度要求見面，要求交出所有信用卡作戶口驗證。事主仍然蒙在鼓裡，將7張實體信用卡交予騙徒。最終被刷去合共超過94萬港元，直至對方失聯，始如夢初醒，兩日損失超過138萬港元。

7月起，警方共接獲超過65宗釣魚騙案，總損失逾500萬元，當中過半數與速遞公司有關。釣魚騙案亦不斷變種，以不同藉口要求交出銀行或信用卡資料，例如取消保險、退款，甚至要求見面，令市民降低警覺性。

警方呼籲，如有懷疑，除向官方機構查詢外，亦可在守網者網站（https://CyberDefender.hk）用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址查看。