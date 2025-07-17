山頂白加道豪宅地盤6米長鐵柱吊運時鬆脫　擊中男工頭浴血腳骨折

山頂發生工業意外。今日（17日）下午3時13分，白加道37號一地盤內，一名男工人受傷。救援人員到場後，發現35歲姓吳傷者頭部浴血、左腳骨折，幸意識清醒，由救護車送往往瑪麗醫院治理。



現場消息稱，涉事地盤正進行地基工程，事發時使用吊臂吊運物料上去，期間有物料跌落地面，擊中在地面工作的工人。警方經初步調查，相信上址用機器搬運一條長約6米的鐵柱期間，意外鬆脫並擊中工人，案件列「工業意外—有人意外受傷」。



傷者頭部浴血，左腳骨折，清醒送院。（陳浩然攝）

涉事地盤承建商「華營建築」透過公關代表回覆查詢時表示，已派員跟進及了解情況，並對受傷工友致以深切慰問。「華營建築」會積極配合當局調查工作，展開意外調查，採取預防措施，避免同類事故再次發生。

翻查資料，涉事地盤於2023年曾發生奪命工業意外。當年3月28日，一名61歲姓羅男管工，在進行拆卸工程的地盤工作時，懷疑從3樓高的位置墮下到平台。他昏迷送院，留醫兩周後不治。

山頂白加道是香港豪宅地段，涉事地盤毗連恒地「四叔」李兆基家族大宅。白加道37號2018年以作價30億元成交，為當時「樓王」該項目於2020年獲屋宇署批出建築圖則，可重建一幢6層高的分層住宅，總樓面面積約39,886平方呎。