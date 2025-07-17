兩動物組織遭冒名及盜相籌款行騙　傻媽流浪貓狗之家及RCAP報警

接連有動物組織被盜用名義或相片籌款行騙！「RCAP 拯救遺棄寵物中心」近日遭不法份子假冒名義發帖籌款，文中則盜用「傻媽流浪貓狗之家」的「毛孩」照片，兩組織均已就事件報警。傻媽流浪貓狗之家負責人向《香港01》透露，據悉不止一間動物組織「中招」。《香港01》正向警方查詢事件。



「傻媽流浪貓狗之家」表示，其毛孩手術後的圖片，被其他機構用於facebook發文籌款；已就事件報警。（「傻媽流浪貓狗之家」facebook）

「傻媽流浪貓狗之家」於專頁帖文表示，其毛孩「菲菲」經歷截肢手術後的圖片，被其他機構用於facebook發文，並以「糧食得返5日，佢哋命懸一線」為題籌款，配以「絕望」、「無助」等字眼賺人熱淚。

組織澄清，菲菲一直由暫託姐姐照顧，所有醫療費用均為傻媽支付，治療過程亦由傻媽一直跟進，與該機構就毫無關係。而該機構帖文內的醫療單據，亦是他們在2024年10月21日為舍內緊急籌集醫療費用的單據。組織表示，已就懷疑盜用圖片籌款的事件報警。

「傻媽流浪貓狗之家」表示，其毛孩手術後的圖片，被其他機構用於facebook發文籌款；已就事件報警。（「傻媽流浪貓狗之家」facebook）

「傻媽流浪貓狗之家」負責人廖小姐表示，據她了解，發出相關帖文的機構亦是被人盜用名稱行騙，亦得悉有其他動物組織受害。她呼籲已經捐贈善款至騙徒戶口的市民到警署備案，同時提醒有心人捐款前務必細心核對戶口資料，如戶口名稱及戶口號碼等。

而籌款組織名稱「RCAP 拯救遺棄寵物中心」，該組織證實其名義被人盜用，亦已經報警處理。員工黃小姐表示，「諗緊都諗唔明係咪行內人做定點，抑或純粹呃呃騙騙，而家只可報警，交由警方處理。」