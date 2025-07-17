港警首聯國際刑警辦數碼法證專家會議及鑑證挑戰賽　逾40國參加

香港警務處與不同組織合辦為期4日的「第十屆國際刑警數碼法證專家小組會議」及「第二屆國際數碼法理鑑證挑戰賽」，今日（17日）閉幕。警方指有助突顯香港在推動全球數碼法證專業發展，以及深化與國際刑警及「一帶一路」國家合作中的重要角色；透過國際交流活動，數碼法證技術將獲得更廣泛的應用與發展，以有效打擊科技罪案和應對網絡攻擊威脅。



「第十屆國際刑警數碼法證專家小組會議」由國際刑警主辦，香港警務處及香港大學協辦，且首次於香港舉辦。（警方圖片）

「第十屆國際刑警數碼法證專家小組會議」由國際刑警主辦，香港警務處及香港大學協辦，首次於香港舉辦，吸引來自超過個40個國家與地區、一百多位數碼法證領域的頂尖學者及專家，圍繞最新科技發展、取證技術及人工智能應用等議題進行交流。

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪致辭時，強調國際交流對打擊科技罪案及提升數碼法證能力的重要性。國際刑警組織創新中心總監Toshinobu Yasuhira則表示國際刑警組織將繼續加強與全球專家合作，攜手應對科技進步帶來的新挑戰。

「第二屆國際數碼法理鑑證挑戰賽」則旨在加強專業合作，提升全球數碼法證技術水平。賽事吸引來自全球15個地區、共22支隊伍參加。參賽隊伍涵蓋各地執法機關、私營企業與學術界的專家。挑戰賽以「人工智能」為主題，提出人工智能在帶來無限可能的同時，也成為不法分子用作詐騙或操控資訊的新工具。

參賽隊伍中，有10支來自「一帶一路」沿線國家與地區，突顯「一帶一路」倡議在推動國際技術合作及交流方面產生積極作用，以及發揮香港內聯外通及作為「超級聯繫人」的重要角色。挑戰賽最終由香港海關勝出奪得冠軍。