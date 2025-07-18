葵涌雍雅軒冒煙約300人疏散　拆彈專家檢走煙霧彈　警拘13歲男童

葵涌發現懷疑爆炸品，一名13歲男童被捕。現場是和宜合道雍雅軒第二座，一個單位突然有煙冒出，濃煙攻出屋外走廊，街坊一度以為火警，逾300名住戶須疏散至天台及樓下安全位置，無人不適或受傷。消防到場未有發現明火，疏導濃煙後發現源頭為煙霧彈。警方爆炸品處理課到場檢走涉事煙霧彈，並拘捕一名13歲男童，正了解其管有煙霧彈的動機。



EOD人員將煙霧彈放入鐵盒內檢走。(李家傑攝)

本周四（17日）晚上10時30分，和宜合道33號雍雅軒第二座，據報走廊位置突然冒煙，懷疑有火警發生。近300名住客需要疏散，其中大約30人到天台暫避，其餘住客則前往樓下，部份人身穿睡衣褲。

消防接報到場疏散濃煙，約20分鐘後發出停止動員訊息。事件中無人受傷。除了涉事樓梯之外，其他樓層陸續解封，住客先後返回住所。

消防調查後，初步於現場發現3顆煙霧彈。事件驚動警方爆炸品處理課（EOD）人員趕至現場調查。及至凌晨2時左右，EOD人員將煙霧彈放入爆炸品專用的鐵盒內，檢走調查。

警方稱，一名13歲男童涉嫌「管有爆炸品」被捕，現正被扣留調查，案件由葵青警區重案組跟進。據知該煙彈在單位內突然冒煙，濃煙隨後攻出走廊。

消防和警方到場。（李家傑攝）