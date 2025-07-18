港鐵北角站信號不暢順｜調景嶺站擠滿候車人群　乘客：早返變遲到

今日（18日）早上，港鐵北角站有信號設備運作不暢順，導致將軍澳綫來往北角站至寶琳或康城站的行車時間有所增加。上班繁忙時間調景嶺站月台擠滿候車乘客，有乘客要等多一兩班車才能登車。



港鐵宣布，將軍澳綫維持列車服務，然而往寶琳站方向列車經過該路段時，需要減慢車速，現時行車班次為：來往北角至寶琳每班次6分鐘，來往調景嶺至康城站每班次8分鐘。港鐵稱，需要過海的乘客，可考慮轉乘荃灣綫或東鐵綫，並請乘客為行程預留充裕時間。

將軍澳綫受阻。（翁鈺輝攝）

有讀者向《香港01》稱，在調嶺景站往北角方向的候車月台相當多人。讀者無奈說：「早返工（早出門口）都變遲到。」讀者提供的圖片顯示，列車內已擠滿人，而月台仍有大量乘客排隊，想走入車廂。

社交平台亦有網民上載月台擠滿人的相片，亦有網民無奈道：「諗住早啲返工去嘆個早餐，點知啲時間畀晒港鐵。」

即使有列車埋站，候車者眾，乘客也未能登上。（讀者提供）

有網民上載月台人頭湧湧的相片。（網民Ruki Wu圖片）

調景嶺站早上繁忙時間大批乘客入閘。（翁鈺輝攝）

調景嶺站早上繁忙時間大批乘客入閘。（翁鈺輝攝）

因應港鐵將軍澳綫行車時間延誤，九巴現正按需求加強下列路線服務︰

往返將軍澳路線︰

98A [坑口（北）（將軍澳醫院）- 牛頭角站（循環線）]

296A [尚德 - 牛頭角站（循環線）]

東九龍、將軍澳過海路線︰

690 [康盛花園 ⇌ 中環（交易廣場）]

690S [坑口（明德邨） ⇌ 中環（交易廣場）]

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴及龍運網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。