致電長者訛稱其家人被捕　呃$5萬保釋金　22歲收款男被判囚38個月

事發2023年7月3日，騙徒致電一名長者，訛稱其家人因涉嫌干犯刑事案件而被警方拘捕，並要求受害人提交5萬元保釋金。受害人按照指示將現金交予被捕人。受害人其後聯絡家人後發現自己受騙，於是報案。



警方經翻查大量閉路電視及經深入調查後，於同年7月5日以「詐騙」罪拘捕該名男子。經調查後，人員相信被捕人懷疑協助接收騙款。該名案發時22歲姓羅本地男子，今日（18日）下午在區域法院被裁定一項「串謀詐騙」罪名成立，被判處監禁38個月。



該名案發時22歲姓羅本地男子，今日（18日）下午在區域法院被裁定一項「串謀詐騙」罪名成立，被判處監禁38個月。(資料圖片)

警方表示，根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰，法庭經審視後批准加重25%的刑期，他其後被判處監禁38個月。

警方呼籲市民收到陌生人電話時，如果對方自稱為親友並利用不同藉口索取金錢，應保持警覺並立即向家人核實。如電話內容涉及保釋金，市民應致電警署核實。警方重申執法部門不會要求市民繳交保證金或保釋金，亦不會要求市民到郵局及街頭等公眾地方提交金錢。市民應該多加留意及關心家中長者，與他們分享有關詐騙的最新資訊，加強他們的防騙意識。市民如果懷疑遇到騙案，應致電「防騙易18222」熱線查詢或致電999報案。

警方呼籲市民不要因一時貪念或抱有「搵快錢」的心態，協助騙徒收取贓款。是次案例已向社會發出清晰警告，此等協助騙徒的行為有機會招致嚴重的法律後果，市民切勿以身試法。

最後，警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁十年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500元及監禁14年，市民切勿以身試法。