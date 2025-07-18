七旬翁陷WhatsApp投資騙局　不信受騙終失$180萬棺材本　警拘3男

一名75歲老翁獲邀加入一個WhatsApp群組，其後按指示在一個投資平台開戶，賺取「低風險高回報」利潤，前後繳出總共180萬元積蓄，至銀行職員留意不尋常大額交易 ，始揭發事件報警。受害人一度不相信自己受騙，更以面交方式將其中60萬現金交予騙徒。



經過多方勸告，老翁終接受自己被騙一事，與警方合作下，探員昨日（17日）在北角及鰂魚涌以「串謀詐騙」罪拘捕3男（38至59歲），包括兩名本地男子和一個持雙程證的內地男。



警方檢獲轉帳文件。（陳浩然攝）

大額轉帳交易引銀行職員懷疑 終揭發案件

警方接獲報案，今年5月至7月期間，有騙徒透過即時通訊軟件，邀請一名75歲的男受害人加入一個投資平台，並聲可賺取「低風險高回報」的利潤。 騙局中，老翁根據指示，於虛假投資網站，開啟一個戶口，匯錢作投資的本金。老翁於今年6月至7月期間，透過銀行轉賬和面對面交收，一共交予120萬元給騙徒。

期間，受害人在銀行轉賬時，因為大額的交易引起了銀行職員懷疑，最後揭發騙案，並報警跟進。 港島總區刑事部的探員經過深入調查，包括翻查「銳眼計劃」下大量閉路電視片段，鎖定了一個涉案詐騙集團。

報案後仍未心死 再繳$60萬現金予騙徒 總損失$180萬

受害人在報案後，仍未能認清自已墮進騙局，依舊與騙徒保持聯絡，並誤以為自己可以重奪失去的血汗錢，又再次將現金60萬元交予騙徒。經過警方細心查問，以及與受害人家人，多方不斷溝通和聯絡，苦口婆心的勸告下，受害人終接受自己受騙，亦透露了自己原來再次受騙。其後，老翁願意與警方合作。

警方破獲WhatsApp投資騙局，拘捕3男。（陳浩然攝）

港島總區科技及財富調查組總督察李健芯指，受害人一而再再而三按騙徒指示交錢，為「博一博」的心態，認定有機會拿回損失的血汗錢，最終痛失多年積蓄。

探員昨日（17日） 分別於北角及鰂魚涌進行拘捕行動，拘捕3名男子，包括兩名本地男子和一名持雙程證的內地男子，年齡介乎38至59歲。他們報稱職業為無業、裝修工人及司機。當中兩名本地被捕男子，角色為收取受害人的騙款， 再協助駕車逃離現場。 而被捕內地男，則在幕後指示兩人收錢，3男現時被都扣留調查中。

港島總區防止罪案辦公室高級督察鄺子銳（左）及港島總區科技及財富調查組總督察李健芯（右）交代案情。陳浩然攝）

警方提醒可在通訊軟體設私隱設定 多關心長者

港島總區防止罪案辦公室高級督察鄺子銳表示，警方留意，近日騙徒會透過通訊軟體群組行，群組會誘騙市民去做任務賺快錢，或提供虛假投資貼士，以引誘市民墮入投資騙局。警方呼籲，若被不知名人士無緣無故，加進通訊軟體群組。市民應提高警覺，群組往往有不同人「做媒」和應騙徒，使大家降下戒心。

另外，切勿在不知名的投資平台進行投資交易。一般投資平台需要在官方渠道下載，市民切勿相信在非官方渠道、經由不知名連結下載的投資平台。如有任何懷疑，應先核實真確性。過去案例，騙徒往往會透過「賺快錢」和投資名義，要求市民直接轉賬過數。而真實的投資平台絕不會要求客戶，將他們投資的金額，轉賬到不知名的個人或公司銀行戶口。

警方提醒市民，可在通訊軟體中的「私隱設定」，設定只允許「電話簿的聯絡人」邀請加入群組，以降低被加入騙案群組的風險。 另外，案中銀行職員保持高度專業及警覺性，從而揭發案件。警方將繼續與銀行保持良好合作及緊密聯絡。警方呼籲市民大眾，多關心身邊家人親友，特別是長者，多觀察他們生活動態，以防他們墮入騙局。