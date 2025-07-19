觀塘兩工廈單位淪毒品倉　警檢$1000萬K仔及可卡因　拘一對情侶

東九龍總區反三合會行動組經過深入調查及情報分析，於昨日（18日）展開反毒品行動，突擊搜查兩個觀塘工廠大廈單位，檢獲約20公斤懷疑氯胺酮（俗稱「K仔」）和約3.4公斤懷疑可卡因，以及懷疑毒品包裝工具，市值超過1,000萬元。



行動中，警方以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名27歲、報稱裝修工人的本地男子，及一名35歲、報稱銷售員的本地女子。據悉，二人屬情侶關係，兩個毒品倉已運作一段時間。被捕男子現正被扣查，被捕女子則獲准保釋候查，將於七月下旬向警方報到。



警方於觀塘兩個工廈單位，檢獲約20公斤懷疑氯胺酮（俗稱「K仔」）和約3.4公斤懷疑可卡因，以及懷疑毒品包裝工具，市值超過1,000萬元。（陳浩然攝）

警方相信，販毒集團利用該兩個工廈單位作為毒品包裝及儲存中心，非法供應本地市場；而是次行動已成功中斷該集團的毒品供應鏈。警方將繼續追查涉案毒品的來源。

東九龍總區反三合會行動組第一隊高級督察馮柏羲交代案情。（陳浩然攝）

警方重申，「販運危險藥物」屬嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。警方呼籲年輕人切勿被毒販唆擺誤入歧途，以免抱憾終生。