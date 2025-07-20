韋帕颱風｜政府接15宗塌樹報告　荃灣中學冧樹壓毀圍欄兼堵路

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】颱風韋帕正接近本港，天文台於今日（20日）上午9時20分改發10號風球，預料本港今日日間天氣持續惡劣，有狂風大驟雨，海有巨浪及湧浪。風雨下本港多區塌樹，截至今日上午9時，政府1823電話中心及消防處分別收到4宗及11宗塌樹報告。



今（20日）早8時許，荃灣大壩街2號有塌樹報告，寶安商會王少清中學內一棵近15米高及1米直徑的大樹塌下，壓毀附近的燈柱及圍欄，堵塞對開兩條行車線。運輸署宣布，因塌樹，車輛不能由大壩街右轉芙蓉街。消防人員接報到場處理，將樹鋸開。

今（20日）早8時許，荃灣大壩街2號有塌樹報告，上址中學內近15米高及1米直徑的大樹塌下。（黃學潤攝）

今（20日）早8時許，荃灣大壩街2號有塌樹報告，上址中學內近15米高及1米直徑的大樹塌下。（黃學潤攝）

今（20日）早8時許，荃灣大壩街2號有塌樹報告，上址中學內近15米高及1米直徑的大樹塌下。（黃學潤攝）

西貢北港新村大路一棵老榕樹塌下，橫臥行車線及行人路，消防員接報到場處理。

西貢北港新村大路一棵老榕樹塌下，橫臥行車線及行人路，消防員接報到場處理。（方國珊 Christine Fong Kwok Shan）

粉嶺公路部分路段一度因塌樹封閉，運輸署指，粉嶺公路（往大埔方向）近松柏塱的部份行車線現已解封。

粉嶺公路部分路段因塌樹封閉，運輸署指，粉嶺公路（往大埔方向）近松柏塱的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。（香港公共交通智庫）

大埔區滘舊路亦有塌樹意外，往白石角的行車受阻。（King Cheng／馬路的事 (即時交通資訊台)）

大埔區有塌樹意外，阻隔行車線。（Alvin Leung／大埔 TAI PO）

▼7月20日星期日風暴消息▼