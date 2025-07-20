韋帕颱風｜各區塌樹　政府接471宗報告　淺水灣巨樹連根拔起

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】颱風韋帕襲港，本港今日日間天氣持續惡劣，有狂風大驟雨，海有巨浪及湧浪，天文台今早發出十號颶風信號，隨韋帕逐漸遠離本港，於下午4時10分改發八號東南烈風或暴風信號。風雨下本港多區塌樹，截至今日下午4時，政府1823電話中心及消防處分別收到171宗及300宗塌樹報告。



其中，淺水灣在狂風暴雨下一片狼藉，行人路上有大樹連根拔起，可見該樹根系甚淺，未知是否因四周均為石板磚地，根部未有足夠空間生長，以致抓地力不足，難抵強風吹襲。

小瀝源露天停車場10米大樹塌下，壓到3車輛。(網上圖片)

今早風勢較強時，其他地區亦有多宗塌樹。其中，上午11時許，小瀝源廣善街一個露天停車場旁邊，有一棵近10米高的大樹連根拔起塌下，壓到3輛停泊在車場的車輛，其中一輛客貨車遭壓到車頭彈起，消防員接報到場鋸樹處理。

另有網民拍下現場影片，該樹種植的地面四周疑鋪滿石屎地，塌下後可見樹根不多，未知是否無地生長以致抓地力不足，在強風下倒塌。有網民亦嘆﹕「反映到市區樹木管理既問題，因為泥土空間不足，咁大棵樹原來根系都好淺。」

今（20日）早8時許，荃灣大壩街2號有塌樹報告，上址中學內近15米高及1米直徑的大樹塌下。（黃學潤攝）

此外，早上8時許，荃灣大壩街2號有塌樹報告，寶安商會王少清中學內一棵近15米高及1米直徑的大樹塌下，壓毀附近的燈柱及圍欄，堵塞對開兩條行車線。消防人員接報到場處理，將樹鋸開。

今（20日）早8時許，荃灣大壩街2號有塌樹報告，上址中學內近15米高及1米直徑的大樹塌下。（黃學潤攝）

今（20日）早8時許，荃灣大壩街2號有塌樹報告，上址中學內近15米高及1米直徑的大樹塌下。（黃學潤攝）

西貢北港新村大路一棵老榕樹塌下，橫臥行車線及行人路，消防員接報到場處理。

西貢北港新村大路一棵老榕樹塌下，橫臥行車線及行人路，消防員接報到場處理。（方國珊 Christine Fong Kwok Shan）

粉嶺公路部分路段一度因塌樹封閉，運輸署指，粉嶺公路（往大埔方向）近松柏塱的部份行車線現已解封。

粉嶺公路部分路段因塌樹封閉，運輸署指，粉嶺公路（往大埔方向）近松柏塱的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。（香港公共交通智庫）

大埔區滘舊路亦有塌樹意外，往白石角的行車受阻。（King Cheng／馬路的事 (即時交通資訊台)）