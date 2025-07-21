美元偽鈔｜內地母女存款被揭56張印「COPY」　聲稱部分在內銀提取

旺角今午（21日）發生行使假鈔案，警方接獲旺角道50號中國銀行職員報案，指有顧客擬存入56張100美元到指定戶口，但懷疑是偽鈔。警員到場調查後，分別以涉嫌「行使偽製紙幣」及「未能出示身份證明文件」拘捕兩名涉案女子。案件仍在調查當中，由旺角警區刑事調查隊第5隊跟進。



被捕兩名女子分別為姓翟（48歲）女子及姓路（19歲），為母女關係。消息指，兩人於今日從內地入境香港。下午1時許，二人一同抵達位於旺角道的中國銀行分行，並在櫃檯給予職員154張面值100的美元的紙幣，擬存入由翟婦丈夫持有銀行戶口，惟經銀行職員檢查後，發現當中有56懷疑是偽鈔，最後報警拘人。



兩名女子帶同一批100美元懷疑偽鈔，到旺角一間銀行欲存款，職員報警求助。（翁鈺輝攝）

據悉，該56張偽鈔較真鈔細小、淺色及左上角印有「COPY」字眼。翟婦其後聲稱，當中有100張是在內地一間「天津招商銀行」提取的，另外的則在放在家中儲存一段時間。

兩名女子帶同一批100美元懷疑偽鈔，到旺角一間銀行欲存款，職員報警求助。（翁鈺輝攝）

中國銀行（香港）有限公司回覆《香港01》查詢表示，事件已交由警方處理，該行會全力配合調查。中銀又稱，不時為前線人員提供有關辨別偽鈔的專業培訓。客戶如對所持有的鈔票有懷疑，可向銀行查詢，或直接交由警方處理。

兩名女子帶同一批100美元懷疑偽鈔，到旺角一間銀行欲存款，職員報警求助。（翁鈺輝攝）