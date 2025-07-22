香港郵政受網絡攻擊　涉「投寄易」帳戶持有人通訊錄資料

香港郵政於周一（21日）公佈一宗資訊保安事故，事件涉及一個網絡攻擊讀取「投寄易」帳戶持有人的通訊錄資料。



香港郵政表示，在發現事件後已即時採取行動阻止未經授權的讀取，並已即日按既定程序分別向警方報案、通知數字政策辦公室，以及向個人資料私隱專員公署和保安局通報事件。投寄易服務現時已恢復維持正常。

香港郵政。(資料圖片)

香港郵政譴責該等網絡攻擊，並會與警方合作進行調查。初步結果顯示，事故可能涉及投寄易帳戶持有人在通訊錄的資料，包括寄件人和收件人的姓名、地址、電話號碼、傳真號碼和電郵地址。相關調查仍在進行中，以確定受影響的帳戶持有人數目，以及是否涉及任何個人資料外洩。若有進一步資料，香港郵政會立即通知受影響的帳戶持有人。

香港郵政稱，一直根據政府既定程序執行資訊及網絡保安工作。目前正積極尋求數字辦的意見，以協助調查工作，並將進一步加強系統安全。此外，香港郵政重申，不會透過電郵、短訊或社交媒體發送超連結以收集個人資料或要求付款。同時提醒市民，如收到任何聲稱由香港郵政發出的可疑電子郵件或短訊，切勿點擊嵌入的連結，或提供任何個人或財務資料（例如信用卡資料），或進行任何付款。如有查詢，市民可致電香港郵政查詢熱線2921 2222。