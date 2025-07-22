海龍明珠撞招商局碼頭　海事處24小時內未收書面報告　將檢控船東

周日（20日）颱風韋帕襲港，天文台懸掛10號風球期間，堅尼地城泓都對開海面，一艘3層高的「海龍明珠號」觀光船疑因甩錨在海上飄浮，被強風及湧浪不斷拍打，最終撞上招商局碼頭。海事處回覆《香港01》查詢時指，海事處接獲通知指一艘觀光船在堅尼地城對開海面飄浮，並與招商局碼頭發生輕微碰撞。海事處接報後一直與涉事船隻的負責人保持密切聯繫，並得悉船東正安排把該船隻在安全情況下盡快拖至避風塘停泊，涉及費用由船東自行承擔。



不過，由於海事處尚未在24小時內收到有關事件的詳細書面報告，海事處將根據該條例向船東提出檢控。海事處會繼續進行調查，如發現有其他違反海事條例的情況，便會再作出跟進和檢控行動。



船隻最終撞上招商局碼頭。（網民faifai Lui 攝）

周日上午10時許，當局接獲多人報案後，警方與消防隨即派員到場拯救，但發現船上並無船員及乘客，事件中未有受傷報告。其後與船主取得聯絡，證實船上並沒有人，而船主需自行處理船隻。

海事處指，根據《商船（本地船隻）條例》（第548章），涉事船隻的船東、船東的代理人或船長在船隻發生碰撞後須立即以口頭、訊號或書面方式向海事處處長作出報告，並須於事件發生後24小時內以書面方式向海事處處長提交詳情。

翻查資料，如船東、船東代理人或船長在無合理辯解的情況下違反條例，或作虛假的報告或提交明知在任何具關鍵性詳情上屬虛假的詳情，即屬犯罪，一經定罪，可處第3級罰款。