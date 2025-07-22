驚險影片｜振華道女子拖幼童連衝兩次燈過路　險遭的士撞嚇窒途人

網上今日（22日）瘋傳一段驚險車cam影片，拍到一名女子拖着一名幾歲大幼童連衝兩次「紅公仔」，險被車撞。片段可見，現場為牛頭角振華道近康寧道交界的兩組紅綠燈。該女子右手手持一袋物品、左手拖住小朋友，待車輛轉彎後，即急步衝第一組紅燈。



大小二人安然途至中間的安全島等候處後停下，女子非常有「危機意識」地望遠眺馬路、左顧右盼觀察路況，一輛專線小巴及一輛的士駛過後，她隨即帶同幼童衝越第二組紅燈。詎料另一輛的士駛至，幸立即煞車，女子及幼童亦「嚇窒」急停，之後見的士停低，便繼續跑走，最終有驚無險。影片沒有聲音，但可見安全島上其他途人亦回頭張望，相信是被響號聲嚇到。片主亦留言憶述驚險一刻，指「我喺現場係好緊張」。



現場為牛頭角振華道近康寧道交界的兩組紅綠燈。（車cam L（香港群組）/ Pocus Ho 影片截圖）

據影片可見，片主的座駕當時停在振華道候燈，準備右轉入康寧道；而左線左轉入康寧道一邊已可行車，故拍到整個過程。

片主表示，當發現該名女子帶着小童「好急咁過馬路」，已立即從側鏡查看有否車輛駛至，一度以為他們看到駛至的士，「佢一拖個仔行出嚟，我已響安（咹），平時我唔會咁預警，因為砵（呠）佢，佢可能行快啲，仲死，但係佢咁沖（衝）出去，我砵同唔砵都無分別！」片主慶幸，該輛駛至的士及時煞車，「好彩佢收得切！」

驚險一刻亦惹起網民熱議，不少人批評該名女子魯莽衝紅公仔，更危及幼童安危，「低頭向前衝？」、「生仔要考牌系列！」、「自己唔要命，唔好連累小朋友！」