18歲少女郭靄筠失蹤｜警方、消防及民安隊等續登獅子山搜索

18歲少女郭靄筠（Daisy），上周一（14日）在樂富最後露面後失蹤，家人報警及在社交平台發帖求助。警方調查後發現，郭靄筠曾往獅子山方向，搜索隊伍昨日（22日）起集中登山搜索。今早（23日）搜索行動繼續，警方、民安隊及消防出動登山。



今日（23日）早上救援人員登獅子山搜尋。（蘇樂瑤攝）

今日（23日）早上，救援人員在獅子山郊野公園集合，再次登山找尋失蹤少女郭靄筠。（馬耀文攝）

救援人員在場商討搜索路線。（蘇樂瑤攝）

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救援人員登獅子山搜索失蹤少女。（馬耀文攝）

救援人員登獅子山搜索失蹤少女。（馬耀文攝）

救援人員登獅子山搜索失蹤少女。（馬耀文攝）

救援人員登獅子山搜索失蹤少女。（馬耀文攝）

凌晨時分，民間搜索隊「香港守望者服務團」曾摸黑登獅子山找尋。負責人鄭先生稱，隊員上到獅背，再行到獅尾，見到有物品攝在懸崖，因為濕滑沒有落去，已將資料給消防處參巧。據了解消防處將出動無人機協助。

郭靄筠身高約1.7米、重約55公斤、中等身材、長面型、黃皮膚，蓄長黑髮及綁馬尾，左下顎有痣。她於7月14日下午，離開美孚新邨住所進入港鐵，其後曾在樂富商場露面，之後失蹤。她出門時身穿淺藍色短袖上衣、黑色長褲、白色波鞋、戴黑框眼鏡及攜有一個紫紅色背包。

失蹤女子郭靄筠（18歲）最後露面時身穿淺藍色短袖上衣、黑色長褲、白色波鞋、戴黑框眼鏡及攜有一個紅色背包。（警方提供）

其親友在帖文中表示，郭靄筠失蹤時只攜帶銀包，並無帶電話；又指郭的八達通沒有使用紀錄，懷疑她是買單程票乘車。

警方呼籲任何人如有郭靄筠的消息或曾見過其蹤影，請致電3661-8036或9020-6542，或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。