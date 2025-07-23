天眼直擊｜元朗男落小巴遭單車撞倒致三處骨裂　母尋肇事單車手

元朗青山公路潭尾段上周六（12日）發生一宗單車撞人後不顧而去的交通意外，導致一名24歲男子三處骨裂，需接受手術。傷者母親昨日（22日）在社交平台發文並上載閉路電視片段，呼籲網民協助尋找肇事單車手。



據發文者指，其兒子在下竹園村的神愛護老院門口落小巴。（Vivian Fan片段截圖）

傷者母親在Facebook詳述事發經過。她指，兒子於7月16日下午乘坐來往上水至元朗的17號線紅Van回家，於下午約5時50分，兒子在下竹園村的神愛護老院門口下車。豈料兒子剛踏出小巴，即遭一輛由小巴後方直衝上來、飛馳中的單車撞到。

傷者母親根據閉路電視片段形容，該名單車手車速極快，「根本無想過將車減速，有理懷疑這人以為自己可以快過架小巴」。她指兒子根本未及反應，已被撞倒地上。兒子回過神來後，只聽到單車手大罵紅Van司機，隨後不顧而去。

事主母親上載閉路電視片段及肇事單車手的照片，希望網民能辨認出相中車手。（Vivian Fan圖片）

肇事單車手事後不顧而去。（Vivian Fan圖片）

她表示兒子經檢查後，有三處骨裂需要做手術。為尋找肇事單車手，她上載閉路電視片段及肇事單車手的照片，希望網民能辨認出相中車手，並呼籲知情人士私訊提供資料。

警方指，7月16日下午6時27分接獲報案，指一名24歲黃姓男子在青山公路潭尾段下車時，被一輛單車撞倒，單車手事後不顧而去。黃男手腳受傷，被送往博愛醫院治理。