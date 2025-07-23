漏水情緣騙案｜「鄰居」短訊傳情　七旬翁失逾$320萬　欠債過百萬

警方於Facebook專頁「CyberDefender 守網者」發帖，指一名70歲退休老翁，墮黃昏戀陷阱，被騙去逾300萬元積蓄，更欠下過百萬元債務。



守網者稱，受害老翁70歲，是退休人士。今年4月下旬，一名自稱是其鄰居的女子，聲稱老翁的單位漏水，事後改口稱記錯電話號碼。惟雙方開始短訊傳情，更發展成網上戀人，但沒有見過面。

（警方FACEBOOK圖片）

至5月中旬，女子聲稱在新加坡交易所工作，掌握一些加密貨幣投資的內線資訊。隨後引誘老翁向她轉帳投資，以為他們將來的生活帶來豐厚回報。女子甜言蜜語：「你明知我對你動了情」、「你要聽話好好珍惜我」、「拿你沒辦法咯，誰讓我遇到你」。

老翁在對方軟硬兼施下，兩個月內多次按指示在櫃員機轉帳到指定的銀行戶口。至上星期，老翁的銀行帳戶提款額已達每日最高限額，他甚至親身到銀行提款90萬港幣現金，銀行職員隨即通知反詐騙協調中心，始揭發騙局。案件涉及騙款約港幣320多萬。

警方提醒巿民小心不明來電或短訊。

事主損失逾300萬港元之餘，更欠下近百萬債務。而警方於過去兩星期，接獲近20宗有關投資的網上情緣騙案，4成苦主逾60歲，總損失超過1,000萬港元。

⚠️網戀防騙備忘⚠️

🔹切勿輕易相信初相識的陌生人，時刻採取審慎態度，提高警覺

🔹保持理性，不要被甜言蜜語沖昏頭腦或輕易作出金錢上的承諾

🔹對網上投資或交易平台聲稱獲取豐厚利潤保持高度警惕

🔹如對對方身份有懷疑，搜尋對方社交帳戶所上載的照片及圖像或要求與對方視像通話確認身份真偽

🔹使用守網者網站( https://cyberdefender.hk )的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話、帳戶號碼等查證