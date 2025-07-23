香港足球盛會2025｜警啟德體育園拘一男　涉在限制飛行區用無人機

「香港足球盛會2025」將於本月24日至31日在啟德體育園舉行，作賽球隊包括英超球場利物浦、阿仙奴、熱刺，以及意甲AC米蘭。賽事開鑼前夕，警方今日（23日）在啟德體育園附近拘捕一名本地男子，涉嫌使用小型無人機，觸犯「未經許可在限制飛行區以內飛行」。



警方提醒，「香港足球盛會2025」公開和閉門訓練環節場地，即啟德青年運動場和香港大球場及其向外延伸2公里的範圍，包括空域，於本月22日至31日不同時段，已被指定為限制飛行區。



行動中，人員檢獲一部小型無人機。（警方提供）

警方表示，今日（23日）下午約5時在啟德體育園美食海灣，拘捕一名46歲姓賴本地男子，涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」。行動中，人員檢獲一部小型無人機。被捕人現正被扣留調查，案件交由秀茂坪分區刑事調查隊第三隊跟進。

警方提醒市民，為確保香港足球盛會2025於啟德體育園順利舉行，香港足球盛會2025公開和閉門訓練環節場地（即啟德青年運動場和香港大球場）及其向外延伸兩公里的範圍（包括該範圍的空域）在7月22日至31日不同時段已被指定為限制飛行區。

警方重申，《小型無人機令》已於2022年12月1日全面實施，小型無人機無論是用作消閒或是商業用途，均須符合《小型無人機令》的要求。市民應密切留意有關憲報及民航處的《SUA一站通》，獲取有關「限制飛行區」的資訊，並注意小型無人機禁飛區。