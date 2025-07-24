海關冚旺角小販檔檢$7萬冒牌貨包括波衫　拘捕兩女

香港海關昨日（7月23日）在旺角採取打擊售賣冒牌物品的特別行動，共檢獲超過1000件懷疑冒牌物品，包括球衣、外套及帽，估計市值約7萬元。



海關早前接獲舉報，指旺角有固定小販攤檔售賣懷疑冒牌物品。經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員於昨日採取執法行動，掃蕩兩個位於通菜街的固定小販攤檔，檢獲該批懷疑冒牌物品。行動中，海關拘捕兩名分別為46歲及52歲的女子。案件仍在調查中。

海關早前接獲舉報，指旺角有固定小販攤檔售賣懷疑冒牌物品。經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員於昨日採取執法行動，掃蕩兩個位於通菜街的固定小販攤檔，檢獲該批懷疑冒牌物品。行動中，海關拘捕兩名分別為46歲及52歲的女子。（海關圖片）

海關會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊售賣冒牌物品的活動，保障消費者權益。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。