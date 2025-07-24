賊黨爆工廈公司玻璃門　掠夾萬盜信用卡買鑽戒典當　警拘3男

警方偵破發生於今年4月5日，發生在黃大仙工廈的爆竊案。當時賊人用硬物擊破玻璃正門，闖入單位內掠去一個夾萬、珠寶、現金及信用卡，價值15萬元。其後賊人再盜用信用卡，到珠寶店購買一隻鑽石戒指，然後拿到旺角當舖典當。



事隔3個月，警方透過翻查「銳眼」計畫下大量閉路電視，今日拘捕3名男賊人（18歲至55歲），分別為兩名本地人及一名越南籍持香港身分證的人，3人正被扣留調查。警方呼籲，公司及商戶應做好防盗措施。



黃大仙一棟工業大廈遭爆竊，被盜竊15萬財物。（鄭嘉惠攝）

警方表示，今年4月5日，黃大仙一棟工業大廈發生一宗爆竊案。工廈高層一間販賣醫療用品的公司，被賊人用硬物打爛正門玻璃門，闖入後盜取一個夾萬、珠寶、現金及多張信用卡，損失約港幣15萬元。其後，賊人使用盜取的信用卡，在深水埗一間珠寶店，購買了一隻價值港幣3萬元的鑽石戒指，其後再到旺角一間當鋪典當。據悉，賊人典當時出示自己身分證予當舖。

警方透過翻查「銳眼」計畫下安裝的大量閉路電視，以及情報蒐集，終成功鎖定3名涉案疑犯。黃大仙警區刑事部今日（24日）分別於紅磡、大埔及深水埗的住所拘捕3名男子，一名18歲本地無業男子；一名50歲本地男子及一名25歲越南籍持香港身分證的男子，兩人報稱為建築工人。

警方黃大仙警區重案組督察陳幸梓交代案件。（鄭嘉惠攝）

行動中，警方檢獲被捕人士犯案時身穿衣著、手機、 以及盜用信用卡所購買的戒指。（鄭嘉惠攝）

3人涉嫌「爆竊」罪及「以欺騙手段取得財產」罪被捕，現正被扣查。行動中，警方檢獲被捕人士犯案時身穿衣著、手機、 以及盜用信用卡所購買的戒指。據悉，警方正調查3名賊人犯案動機及關係等。

黃大仙警區重案組督察陳幸梓指，本案發生於清明節連接周末的長假期期間。警方提醒，公司及商戶日常需做好防盗措施，包括安裝鐵閘及有24小時錄影功能的閉路電視系統，以免賊人於非營業期間有機可乘。另外，商戶接受信用卡支付的時候，若對客人身分存疑，不妨作出核實，例如詢問客人的姓名，以核對信用卡上資料。

警方呼籲市民，於任何地方發現有可疑人士，無故徘迴流連，請聯絡警方。警方重申，「入屋犯法罪」及「以欺騙手段取得財產罪」為非常嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁14年及禁10年，市民切勿以身試法。