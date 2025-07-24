海關元朗山下路逮兩男搬運私煙　搗新田千呎鐵皮倉檢$742萬貨

海關昨日（23日 ）在新界搗破一宗私煙案，檢獲165萬支私煙，估計市值超過742萬港元，應貨稅值約545萬港元。 案發時，兩名男子正搬運私煙，欲反抗開車逃走，終被制服，人贓俱獲被捕。



行動中，海關在元朗山下路扣查兩輛涉案車，包括一輛輕型貨車及一輛私家車，又在新田麒麟山搗破一個儲存鐵皮倉庫。海關相信，案中私煙為供應給新界北區，經電話訂購的私煙客。



行動中，海關在元朗山下路扣查兩輛涉案車，包括一輛輕型貨車及一輛私家車，又在新田麒麟山搗破一個儲存鐵皮倉庫。（陳浩然攝）

海關人員昨日（23日）在元朗進行反私煙行動，發現一輛輕型貨車及一輛私家車，停泊山下路一個空地，人員埋伏附近監視，當時兩車並排停泊，輕型貨車車尾及私家車的中排門均開啟。兩名本地男子合力將私家車內，搬運尼龍袋內的私煙到輕型貨車。人員見時機成熟，突擊上前搜查。

海關表示，當時兩名男子嘗試反抗逃跑，其中一名43歲男子迅速被制服，另一名32歲男子則嘗試駕駛私家車離開，駛前數十米後亦被海關車輛截停及制服。 而案中的私家車及一輛海關車輛有輕微刮花，期間無人受傷。 那兩名被捕男子分別為43歲報稱物流業工人及32歲報稱司機。

海關扣查相關車輛，在車斗檢獲私煙。其後將兩人帶到新田麒麟山，一個面積約1,000呎鐵皮倉庫作調查，再於在倉庫內檢獲私煙。案中，海關一共檢獲165萬支私煙，估計市值超過742萬港元，應貨稅值約545萬港元。

行動中，海關在元朗山下路扣查兩輛涉案車，包括一輛輕型貨車及一輛私家車，又在新田麒麟山搗破一個儲存鐵皮倉庫。（陳浩然攝）

案中檢獲的私煙牌子眾多，當中亦包括一些白牌煙，相信是供應給新界北區。（陳浩然攝）

香港海關稅收罪案調查科高級調查主任郭威指，相信兩名被捕人士當時正合力將私煙搬運到另一輛輕型貨車，並準備運到新界北一帶地區作銷售。 案中檢獲的私煙牌子眾多，當中亦包括一些白牌煙，相信為供應給區內經電話訂購的私煙客。兩名被捕人士選擇在人流稀疏的地方分發私煙，而且租用偏僻地段倉庫做儲存私煙，以增加海關人員偵查的難度。

海關相信行動成功搗破一個私煙分銷及儲存倉庫，海關將繼續追查該批私煙來源。 海關7月初起，在全港各區展開了代號為「迅雷」的執法行動，打擊電話訂購私煙的活動，包括私煙儲存倉庫、零售黑點和街頭販賣。

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。