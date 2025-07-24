將軍澳婦遭推跌　46歲保安被捕揭另涉兩襲擊案　警循精神狀態調查

將軍澳前日（22日）發生隨機襲擊案。一名六旬婦在將軍澳穎禮路與寶康路交界一迴旋處的交通安全島等候期間，突遭一名陌生漢推跌在地，對方逃去無蹤。吳婦受傷，自行前往將軍澳醫院求醫。



事隔兩日，警方今日 (24日）以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕一名46歲男保安，揭發他在6月及5月，分別與區內及筲箕灣另外兩宗襲擊案有關。據了解，被捕男子與同區兩案受害人不相識，亦無結怨。警方正循其精神狀態等方向調查，案件將於觀塘裁判法院提堂。



涉案46歲男保安被捕。（羅日昇攝）

6月同區推跌六旬漢 從後施襲再拳打腳踢

警方表示，前日（22日）早上接獲一宗報案。一名64歲姓吳的本地女子，在將軍澳穎禮路與寶康路交界的安全島等候期間，突然被一名男子推跌地上，男子逃離現場。受害人手腳擦傷，自行到將軍澳醫院求醫，同日治理出院後，向警方報案。將軍澳警區刑事調查第四隊人員接獲報案後，立即展開調查，並分析案發地點附近有否發生同類案件。

根據警方記錄，6月18日在將軍澳邨近垃圾站附近、即距離案發地點50米外的位置，亦有一名66歲男子途經上址時，被一名正在維修單車的男子從後施襲，不由分說將受害人推到地上後，再拳打腳踢其後逃離現場。受害人隨即向附近巡邏警員求助，其手、臉擦傷，同日入院，治理後出院。警方相信，兩案疑犯為同一人。

將軍澳警區刑事調查隊第四隊高級督察林昌業交代案件。（羅日昇攝）

疑犯與兩受害人不認識沒結怨 警不排除與精神狀態有關

警方經過翻查大量的閉路電視及獲得邨內市民提供線索後，迅速鎖定疑犯身份，今午（24日）成功拘捕一名46歲男子，他涉嫌「襲擊致造成身體傷害」。被捕男子報稱任職保安員，亦是邨內居民，將被通宵扣查，稍後被落訴相關罪名，案件將於觀塘裁判法院提堂 。

將軍澳警區刑事調查隊第四隊高級督察林昌業表示，被捕男子沒有任何與精神病相關的記錄，而兩名受害人均與被捕人不認識，事前亦沒有任何結怨。有關被捕人犯案動機，警方不排除與其精神狀態有關。

一名女子在將軍澳穎禮路與寶康路交界一迴旋處的交通安全島等候車輛期間，遭一名男子推倒地上受傷。（Google Maps截圖）

5月因泊車問題與人爭執動武

據悉，被捕人亦牽涉5月中在筲箕灣一宗襲擊案，他因泊車問題與人爭執，其後動武，早前同樣涉嫌「襲擊致造成身體傷害」罪被捕，現處於保釋階段，暫未被起訴。消息指，疑犯犯案時精神不穩定。

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，最高刑罰為監禁3年。