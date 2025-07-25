珍惜生命│銅鑼灣男子酒店天台墮下　倒卧平台當場不治

銅鑼灣發生墮樓案。消息稱，一名36歲男子昨日（24日）入住寶靈頓道38號「華麗銅鑼灣酒店」，直至今日（25日）凌晨零時許，事主被發現從高處跌落酒店2樓平台，職員報警。救護員接報到場，證實事主當場死亡。



警方正調查案件，暫時在事主房間沒有任何發現。初步調查得悉，事發前男事主疑獨自前往酒店39樓天台，隨後墮樓。據了解，該酒店39樓天台設有泳池，因此任何住客都可以自由出入酒店天台。

就現場所見，警員用帳篷遮掩遺體，在場展開調查。警員隨後聯絡事主親友，相信事主生前情緒問題。

警方表示，今日（25日）凌晨0時14分，接獲寶靈頓道38號一間酒店的保安報案，指發現一名男子倒臥在上址平台，懷疑對方從高處墮下。救護員接報到場，證實事主當場死亡。警員經初步調查後，相信36歲阮姓男住客從上址天台墮下，警員在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

警員用帳篷遮掩遺體，在場展開調查。

警員在場調查。

警員在場調查。

事主被發現從高處跌落酒店2樓平台。

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