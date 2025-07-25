有片｜元朗怒漢持刀街頭追劈七人車 警列刑毀追緝
撰文：凌逸德
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元朗一名男子持刀劈向七人車後逃去。今日（25日）下午1時45分，多名街坊目擊福康街有一名男子持刀，欲打開七人車門襲擊車上男子不果，多次劈向七人車車身，最終丟掉刀具逃去。警方將案件列作「刑事毀壞」，正追緝涉案男子。
網上流傳事發片段，可見一名身穿黃色上衣的男子，揮刀劈向一部中港車牌七人車車身，發出一下響聲，而七人車則驅車離去。男子追出大馬路燈位，再次劈車，惟未有成功破壞車窗，唯有丟掉刀具；七人車成功脫險。
有目擊事件的《香港01》讀者表示，初時車門未關，黃衣男子欲斬向車上男子但未有得逞，其後七人車成功關上車門，並沿元朗大馬路離開。黃衣男子則向另一方向逃去，沿福康街離開。
警方經初步調查後相信，事發時52歲姓馮男子駕七人車駛到流業街後停車，疑犯突上前用手拍打車身。馮男於是開車，惟駛至福康街時，疑犯再用刀劈向車身數次，隨後棄刀逃去。警方在現場檢獲涉案的刀，將案件列作「刑事毀壞」，交由元朗警區刑事調查隊第三隊跟進。
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