分別涉攜總值$540萬大麻花　2男旅客曼谷抵港　同遭海關拘捕

海關表示，本周五（25日）在香港國際機場偵破兩宗行李藏毒的販毒案件，共檢獲約25.2公斤、估計市值約540萬元懷疑大麻花。



海關檢獲大麻花。（海關提供）

首宗案件涉及一名同日從泰國曼谷飛抵本港的34歲男旅客，關員清關時，在其寄艙行李中發現約16公斤懷疑大麻花，遂把他拘捕。至於第二宗案件，一名27歲男旅客同日亦從泰國曼谷飛抵本港，關員在其寄艙行李內發現9.2公斤懷疑大麻花，遂把他拘捕。

首宗案件的被捕男子已被控一項販運危險藥物罪名，案件本周六（26日）在九龍城裁判法院提堂。而第二宗案件仍在調查中。

海關檢獲大麻花。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。