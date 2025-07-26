大埔廣福邨天降懷疑通渠水　夫婦被濺傷送院　PTU到場搜證

今日（26日）下午1時11分，一對夫婦報案，指在大埔廣福邨廣崇樓對開有疑似腐蝕性液體從高處墮下，他們被濺中受傷。警方接報到場，發現36歲姓胡丈夫眼、臉、頸及手腳受傷，34歲姓李妻子手腳亦受傷，救護員隨即將二人送往大埔那打素醫院治理。隨後警方刑事調查隊及大批機動部隊人員到場調查及搜證，在場檢獲一膠樽碎片。案件交由大埔警區刑事調查隊第9隊跟進，初步發現一支通渠水樽從高處墮至地面並爆開，濺中夫婦，警方正調查從何處墮下，但未有證據證明事件為惡意襲擊，暫時沒有人被捕。



現場消息指，有一支通渠水從廣福邨廣崇樓高處墮下。（翁鈺輝攝）

現場消息指，事主夫婦30餘歲，到廣福邨探親，行經廣崇樓對出時，一支通渠水從高處墮下，登時爆開，液體四散濺中2人。案件現交由大埔警區刑事調查第九隊跟進。大批警員登上廣崇樓搜查，居民出入大廈均要登記身份證，有警員檢查出入者的隨身物品，並查問住戶居於哪個單位。

據了解，案發位置無閉路電視覆蓋。警方初步調查後，認為該膠樽比較殘舊，有使用痕跡，相信並非有人蓄意所為，暫無人被捕。

大埔廣福邨廣崇樓疑有腐液從高處墮下，大批警員到場調查，居民出入要登記身份證。（林澤鋒攝）

街坊袁先生表示，在事發後見到有救護員帶同擔架床上樓，接走一男一女傷者，當時傷者蓋上毛氈，只露出頭部。他又說，平日間中會有人高空擲物，得悉今日疑有人擲腐液，覺得「梗係驚啦，『嗱（皮膚）』㗎嘛！」，但認為難以預防，唯有出入時盡量走在簷篷下自保。

大埔廣福邨廣崇樓疑有腐液從高處墮下，街坊袁先生表示「梗係驚啦！」，唯有盡量走在簷篷下自保。（梁偉權攝）

警員和消防員在廣福邨廣崇樓地下調查。（林澤鋒攝）

人員用圍欄圍封上址。（林澤鋒攝）

大埔廣福邨廣崇樓疑有腐液從高處墮下，兩人受傷送院。廣崇樓天台設有多部閉路電視，但鏡頭並非指向該大廈。（梁偉權攝）

刑事調查隊人員到場搜證及調查

大批警員搜證

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