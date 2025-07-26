益豐大廈停電｜居民陸續撤離　長者需由他人揹落樓　社區會堂爆滿

土瓜灣益豐大廈今午（26日）疑爆水管滲水入電錶房，導致電錶冒煙及出現火花，益豐大廈4座全部大停電。酷熱天氣下，904戶人無電過夜，其中一名老翁不適頭暈送院，當區開放紅磡及啟德兩個社區會堂供居民入住。



《香港01》記者今晚到場了解，只見益豐大廈一片漆黑，大批居民陸續撤離，部份人乘坐警方安排的小巴往社區會堂，亦有人選擇到親友家中暫住，有行動不便的長者需要他人揹落樓。至晚上10時許起，紅磡和啟德兩個社區會堂先後爆滿，其他居民改往紅磡市政大廈。



土瓜灣益豐大廈停電，大批居民連夜撤離，有行動不便的長者需他人揹落樓。（梁偉權攝）

土瓜灣益豐大廈停電，大批居民連夜撤離，有行動不便的長者需他人揹落樓。（梁偉權攝）

晚上大批警員及關愛隊人員到場安排街坊撤離，水務署安排水車到場。立法會議員李慧琼亦到場了解，她表示，由於益豐大廈內有不少劏房，估計有數百至近1,000戶，有不少長者或居民需要協助。她指停電源於「有意外導致電錶房要緊急維修」，中電正在搶修，惟由於「爆得幾嚴重」，故初步估計今晚未必可恢復電力供應，但中電已提供後備電源，供大廈內老人院暫時使用。

土瓜灣益豐大廈大停電，大批居民連夜撤離，當局安排小巴接載居民前往社區會堂暫住。（梁偉權攝）

水務署安排水車到場。（陳永武攝）

李慧琼指出，民政事務處已開放紅磡社區會堂及啟德社區會堂，康文署亦會開放附近的運動場，供有需要的居民使用，義工曾登上益豐大廈了解，發現很多居民都已撤走，她估計是由於天氣太熱令街坊選擇離開。部份居民要先回家取回個人物品，李稱警方和關愛隊亦有人員親自陪同他們上樓。現場另有關愛隊人員開咪向居民宣布，警方已安排小巴接載居民前往社區會堂休息；如居民需要洗澡，可到高山道社區客廳使用淋浴間。

土瓜灣益豐大廈大停電，大批居民連夜撤離，立法會議員李慧琼（粉紅衣者）到場了解，關愛隊成員在場協助居民。（梁偉權攝）

記者跟隨益豐大廈居民余氏一家上樓，他們居於6樓，唯有分別手持電筒和以手機照明，徒步登樓。他們表示過往「未試過咁大鑊、咁誇張」，但「意外啲嘢大家都唔想」，惟未知何時可恢復供電，他們要回家取回日用品，之後前往親友家中暫住。

土瓜灣益豐大廈大停電，大批居民連夜撤離，余氏一家摸黑上樓取回日用品，之後打算前往親友家中暫住。（梁偉權攝）

吳生（中）赤裸上身表示「無電，點頂得順？」。（陳永武攝）

益豐大廈涼茶鋪老閭葉先生表示，店舖通宵營業，惟大部分住戶已前往紅磡社區會堂，相信會損失約2,000元營業額。他憶述，益豐大廈以往亦曾停電，但僅影響一至兩座，從未試停4座、停整晚。

吳先生一家四口住在益豐大廈6樓，他們下樓等候暫時安置安排，吳生赤裸上身表示，由下午5時許起「無電，點頂得順？」，他指出大廈仍然有水，同時苦笑形容炎熱天氣下「邊有得瞓？飯都無食」。

另外，其中一名老翁感到不適頭暈，在女兒的陪同下，送往伊利沙伯醫院接受治理。

益豐大廈涼茶鋪老閭葉先生表示，店舖通宵營業，惟大部分住戶已前往紅磡社區會堂，相信會損失約2,000元營業額。（梁偉權攝）

中電發言人回覆《香港01》查詢指，今日（26日）傍晚時分，土瓜灣益豐大廈客戶電掣房有電力設備疑受漏水影響，引致大廈部分電力供應受影響。中電於下午約6時15分因應消防處要求，暫停上址所有供電，以便大廈電工作進一步調查及維修，影響約904客戶（包括3間安老院舍）的供電。發言人指，客戶電工已即時到場進行緊急維修，中電工程人員亦迅速趕赴現場支援，與客戶電工緊密協調處理事件。

土瓜灣益豐大廈大停電，大批居民連夜撤離到社區會堂暫住，紅磡社區會堂於晚上10時許已爆滿。（梁偉權攝）

其他居民前往啟德社區會堂。（陳永武攝）

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發言人續指，中電社區支援隊與民政事務處、區議員及地區關愛隊保持緊密溝通及協調，為受影響的客戶安排臨時照明工具及流動電池，並放置於大廈的公眾走廊，協助居民應對停電。此外，中電的客戶經理亦到場與大廈管理處及受影響的安老院密切聯繫，了解他們的需要，並聯同中電社區支援隊為院舍送上流動照明設備及流動電池，保障長者的安全。發言人表示，中電團隊繼續與大廈物業管理處及各方緊密協調，協助益豐大廈盡快恢復供電。

水務署在其facebook專頁表示，就土瓜灣益豐大廈停電事件，與九龍城民政事務處了解後，懷疑事故由大廈電錶房旁屬大廈管理處管理的私人鹹水管漏水所致。署方考慮到停電引致大廈食水水泵停止運作，如未能短時間內完成修理，將影響大廈居民供水，署方正與機電工程署合作全力協助大廈管理處盡快恢復供電及供水。

署方正為受影響居民提供臨時食水，包括3架水車及兩支臨時街喉，另外1架水車亦正前往現場，並會按情況進一步增加臨時取水點。水務署會繼續與九龍城民政事務處、當區區議員及關愛隊緊密溝通，如 有需要會提供進一步支援。