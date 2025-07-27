荃灣悅來酒店命案｜男子墮樓揭一家四口俱亡　警列謀殺及自殺調查

荃灣悅來酒店發生4屍命案，一名男子從酒店墮下，跌落酒店對開關門口街馬路，送院後不治。酒店房內一名女子和兩名男童當場不治。據了解，死者為一家四口，37歲男死者及36歲妻子與分別6歲和3歲兒子身亡。警方將案件列作謀殺及自殺案，正調查行兇動機。



荃灣悅來酒店發生4屍命案，一名男子從酒店墮下，跌落酒店對開關門口街馬路，送院後不治。（讀者提供）

據了解，墮樓身亡的男死者與妻兒入住荃灣悅來酒店18樓一間套房。今日（27日）凌晨4時多，他在社交平台稱因不堪壓力想自殺，朋友看到後報警。警方到場發現有人墮樓，並上樓到套房調查，發現房門鎖上，男死者太太及兩兒昏迷，房內有血迹，救護員經搶救後，5時27分宣告不治。

男事主在悅來酒店墮下，跌落酒店對開關門口街馬路，最初保持清醒，隨後陷入昏迷，由救護車送往仁濟醫院搶救，最終不治。

現場所見，酒店中層一個窗戶倘開，白色窗簾及外牆染有血迹，房間桌面放有一支疑似酒樽。有警員在18樓走廊駐守，並在房間內調查。據了解，房間窗戶被刻意撬開， 相信是男死者墮樓位置。

現場所見，酒店中層一個窗戶倘開，白色窗簾及外牆染有血迹，房間桌面放有一支疑似酒樽。（馬耀文攝）

荃灣悅來酒店4屍命案，警員在18樓走廊駐守。

現場遺下血跡。（陳永武攝）

案件發生在悅來酒店。（陳永武攝）

警員到場調查。（陳永武攝）

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