荃灣悅來酒店4死案｜男死者無經濟壓力工作問題　警料情緒病所致

荃灣悅來酒店4屍命案，姓紀（37歲）男子懷疑割妻兒頸後，墮樓身亡。警方指死者沒有財政壓力，目前沒有工作，但不曾向人提及有工作問題，相信有人受情緒症困擾而釀成今次悲劇，警方會繼續追查肇因。據了解，死者約半年前曾往屯門區一私家診所求醫。



據悉，男死者離開政府前曾任職多個紀律部隊，今年7月中正式離職；36歲姓張女死者則主職家庭主婦，間中替人補習。夫婦二人與6歲大仔幼稚園畢業及3歲兒子自今年5月起租住荃灣悅來酒店18樓一間套房，準備8月移民英國。



荃灣警區助理指揮官（刑事）盧自力警司（左）、警察臨床心理學家馮浩堅（右）講述荃灣悅來酒店4屍命案詳情。（蔡正邦攝）

死者事發前曾在社交平台發文透露輕生念頭，曾提及受情緒病嚴重困擾，無法照顧妻兒。據了解，曾任職紀律部隊的37歲男死者，7月中正式離職，原定8月舉家移民英國，與36歲妻子、分別6歲和3歲兒子租住酒店套房。

男死者墮樓身亡，妻兒3人均被割頸及身上多處刀傷，分別伏屍大廳及睡房。酒店大廳沙發上，發現一把染血、已斬至彎曲了的24厘米長尖頭廚房刀。警方正嘗試透過科學鑑證及法醫詳細檢驗，以還原單位內案件發生的過程。

荃灣悅來酒店發生4屍命案，一名男子從酒店墮下，跌落酒店對開關門口街馬路，送院後不治。（讀者梁先生提供）

荃灣警區助理指揮官（刑事）盧自力警司講述案情，今日（7月27號日）凌晨4點45分，警方999電台收到荃灣關門口街一間酒店附近一名便利店職員報案，報稱有人從高處墮下。警員接報到場，該名男子被送往仁濟醫院，其後在5點03分證實死亡，初步檢驗傷勢亦都係吻合由高處墮下造成身體多處骨折。

單位門防盜鏈鎖上 3母子頸重創 伏屍大廳及睡房床上

警方酒店現場調查得知，死者一家人從5月中開始租住荃灣該間酒店，租期至到8月初。警方抵達調查時，發現酒店單位有防盜鏈從內鎖上，酒店職員剪開防盜鏈進入時，發現一名女子及兩名男孩分別倒臥單位的大廳地下及兩個睡房床上，3人頸部有明顯的傷勢，救護員到場急救，其後由救護主任在5點27分，證實房中3人死亡。

酒店房現場為約72平方米的一廳兩睡房單位，客廳兩邊各有一個睡房連廁所。女死者當時面向天、倒臥單位大廳地下，法醫初步檢驗死者背部有一處刀痕、頸部有兩處刀傷。右邊睡房的床上，發現死者6歲兒子，頸部有多處刀痕、右手掌及右前臂有刀傷，床單及枕頭有血跡；而另一邊左邊睡房，亦同樣在床上發現死者3歲兒子，頸部亦遭割開，心口有4處刀傷。

單位無打鬥痕跡 警會調查有無用藥

警方在現場沒發現打鬥痕跡，現場大廳沙發發現一把染血24厘米長尖頭廚房刀。警方在單位搜查未見有藥物及酒，會調查行兇時有無用藥。現時法醫、科學鑒證主任、鑑證科及罪案現場勘察流動實驗室，仍在現場進行調查。單位內無搜掠痕跡，門外無血跡，閉路電視的影像只拍攝到死者一家人昨晚9時許從外返回酒店房，直至案發時間都無外出，亦無其他人進入房間。涉案家庭無家暴紀錄。

警方在現場無發現遺書，男死者沒有財政壓力，目前沒有工作，但不曾向人提及有工作問題。但男死者曾在他的個人社交媒體透露有情緒病，擔心照顧不了家人，而貼文在案發前短時間內發出，相信與本案件有關。警方調查仍在進行中，調查方向包括死者背景及背後動機，警方嘗試透過科學鑑證及法醫詳細檢驗，以還原單位內案件發生的過程。

現場所見，酒店中層一個窗戶倘開，白色窗簾及外牆染有血迹，房間桌面放有一支疑似酒樽。有警員在18樓走廊駐守，並在房間內調查。據了解，房間窗戶被刻意撬開， 相信是男死者墮樓位置。

現場所見，酒店中層一個窗戶倘開，白色窗簾及外牆染有血迹，房間桌面放有一支疑似酒樽。（馬耀文攝）

荃灣悅來酒店4屍命案，警員在18樓走廊駐守。

現場遺下血跡。（陳永武攝）

案件發生在悅來酒店。（陳永武攝）

警員到場調查。（陳永武攝）

+ 1

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288